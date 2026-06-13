Uhapšene dvije osobe osumnjičene za fingiranje nesreća kako bi od osiguravajućih kuća naplatile osiguranje

U operativno-taktičkoj akciji kodnog naziva “Fingiranje 2”, koja je realizirana na području Srednjobosanskog kantona, slobode su lišeni G.P. (1989) i I.K. (1991) iz Travnika, zbog sumnje da su počinili krivična djela krivotvorenje isprava i teška krađa.

Akciju su proveli policijski službenici Federalne uprave policije, Terenskog ureda Travnik za područje Srednjobosanskog kantona, Kantona 10 i Unsko-sanskog kantona, te Sektora kriminalističke policije.

U okviru akcije izvršeni su pretresi na više lokacija, tokom kojih su pronađeni skupocjeni automobili, ometači signala, veća količina novca u različitim apoenima, krivotvorene vozačke dozvole, dijelovi automobila, mobiteli, SIM kartice, kao i drugi predmeti koji će biti korišteni kao dokazi u krivičnom postupku.

Osobe uhapšene u ovoj akciji sumnjiče se da su u prethodnom periodu fingirale veći broj saobraćajnih nesreća, koristeći vozila na kojima su prekucani brojevi šasija i krivotvorena dokumentacija, uključujući vozačke dozvole, kako bi od osiguravajućih kuća naplatile osiguranje i na taj način stekle protivpravnu imovinsku korist.

Nakon kriminalističke obrade u Terenskom uredu Federalne uprave policije u Travniku, osumnjičeni će u zakonskom roku biti predati u nadležnost postupajućem tužiocu Kantonalnog tužilaštva SBK, uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu.

“Federalnoj upravi policije asistirali su u toj akciji policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona”, saopćeno je iz FUP-a.