Crveni križ TK: Savjeti za zaštitu od visokih temperatura

Povodom najava visokih temperatura u naredniom danima, oglasio se Crveni križ TK:

-“Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura zraka. U narednim danima očekuju se temperature do 42°C 🌡️.

Savjeti za zaštitu:

Pijte dovoljno vode i izbjegavajte alkohol te zaslađene napitke

Izbjegavajte boravak na suncu u periodu od 12 do 17 sati

Nosite laganu, svijetlu odjeću i zaštitite kožu kremom sa SPF faktorom

Brinite o sebi, ali i o svojim najbližima, posebno o starijima, djeci i hroničnim bolesnicima.

U slučaju zdravstvenih problema uzrokovanih vrućinom, odmah potražite pomoć”, saopoštili su na svom fejzbuk nalogu.