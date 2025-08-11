Povodom najava visokih temperatura u naredniom danima, oglasio se Crveni križ TK:
-“Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura zraka. U narednim danima očekuju se temperature do 42°C 🌡️.
Savjeti za zaštitu:
Pijte dovoljno vode i izbjegavajte alkohol te zaslađene napitke
Izbjegavajte boravak na suncu u periodu od 12 do 17 sati
Nosite laganu, svijetlu odjeću i zaštitite kožu kremom sa SPF faktorom
Brinite o sebi, ali i o svojim najbližima, posebno o starijima, djeci i hroničnim bolesnicima.
U slučaju zdravstvenih problema uzrokovanih vrućinom, odmah potražite pomoć”, saopoštili su na svom fejzbuk nalogu.
Crveni križ TK: Savjeti za zaštitu od visokih temperatura
Povodom najava visokih temperatura u naredniom danima, oglasio se Crveni križ TK: