Hari Mata Hari: Koncert na Trgu Alije Izetbegovića za Dan Grada Srebrenika, u nedjelju 21. juna

Plazma Sportske igre mladih u saradnji sa Gradom Srebrenik organizuju veliki koncert Hari Mata Hari povodom obilježavanja Dana grada Srebrenika i 16. sezone Sportskih igara mladih.

Koncert će biti održan u nedjelju 21. juna, na Trgu Alije Izetbegovića u Srebreniku sa početkom u 20:30 sati.

Građane Srebrenika i goste očekuje večer ispunjena vrhunskom muzikom, dobrom atmosferom i zajedničkim druženjem uz bezvremenske hitove jednog od najprepoznatljivijih muzičkih imena regionalne scene.

Pozivamo sve da nam se pridruže i zajedno proslave Dan grada Srebrenika te još jednu uspješnu sezonu Sportskih igara mladih, najveće amaterske sportske manifestacije za djecu i mlade u Evropi.

Pokrovitelj događaja je Grad Srebrenik, a medijski partneri su Radio-televizija Tuzlanskog kantona, Radio Srebrenik, Studio D, Tatabrada TV.