U Tuzli počela HAWKING konferencija posvećena inkluziji i digitalnoj pristupačnosti

Danas je u Tuzli počela dvodnevna HAWKING konferencija , posvećena unapređenju socijalne inkluzije osoba s invaliditetom, digitalne pristupačnosti i primjeni novih tehnologija u obrazovanju, čiji je domaćin Univerzitet u Tuzli.

Konferencija se održava 13. i 14. oktobra 2026. godine u Hotelu Salis u Tuzli, u okviru projekta HAWKING – Harvesting (digital) Alternation in Ways that Knock-down Inaccessibility of New Generations, koji je usmjeren na unapređenje pristupačnosti i stvaranje inkluzivnijeg okruženja za nove generacije studenata.

Trogodišnji projekat, koji se privodi kraju, okuplja 15 partnera iz više zemalja. Pored partnera iz Portugala i Slovenije, u projektu učestvuju i organizacije iz Turske, Albanije, Kosova i Srbije, dok koordinaciju vodi Univerzitet Crne Gore. Iz Bosne i Hercegovine uključeni su Univerzitet u Tuzli, Univerzitet u Istočnom Sarajevu i Univerzitet u Bijeljini, kao i Udruženje osoba s paraplegijom UDAS iz Banje Luke.

“Univerziteti iz zemalja zapadnog Balkana u projekat su ušli s različitim prethodnim praksama, iskustvima i već uspostavljenim mehanizmima. Univerzitet u Tuzli već je imao uspostavljen Centar za podršku studentima s posebnim potrebama, koji je osnovan 2017. godine. Međutim, bilo je potrebno dodatno unaprijediti naše kapacitete, ne samo u smislu infrastrukture i opreme koju smo nabavili u okviru ovog projekta, nego i kroz jačanje kapaciteta nastavnog i administrativnog osoblja”, kazala je Vesna Bratovčić, prorektorica za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju Univerziteta u Tuzli.

Univerzitet u Tuzli ima četiri identifikovana studenta s invaliditetom, a prema riječima prorektorice, oni se sami identifikuju, odnosno nemaju obavezu da se izjasne kao studenti s invaliditetom.

“Međutim, znamo da na Univerzitetu postoji mnogo veći broj studenata s invaliditetom, posebno onih čiji invaliditet nije vidljiv. To su, između ostalog, neurodivergentni studenti i studenti s određenim hroničnim stanjima koja mogu utjecati na njihov jednak pristup obrazovanju, naprimjer zbog dugotrajnog liječenja ili drugih okolnosti. Ipak, studenti se još uvijek vjerovatno ne osjećaju dovoljno sigurno da bi se identifikovali kao studenti s invaliditetom, možda zbog straha od stigme, nejednakih mogućnosti i slično”, dodaje ona.

Upravo zbog toga je važan ovaj projekat koji podrazumijeva bolju informisanost o pristupima u radu sa studentima s invaliditetom, a učesnici dvodnevne konferencije među kojima su i studenti imaju priliku razgovarati o načinima unapređenja podrške, razmijeniti iskustva te predstavljanju mogućnosti primjene digitalnih rješenja koja doprinose ravnopravnijem pristupu obrazovanju.

“Naš cilj je da inkluzija ne bude, kao što se u našem društvu često percipira, nešto dodatno i izdvojeno, nego da bude sastavni dio svih procesa redovnog obrazovanja. Obrazovanje treba učiniti pristupačnijim ne samo studentima s invaliditetom nego i studentima koji dolaze iz udaljenih područja ili različitih kulturnih sredina. Isto se odnosi na međunarodne studente, studente migrante i druge grupe kojima je potrebno osigurati jednake mogućnosti za obrazovanje”, dodala je Bratovčić.

Prof. dr. sci. Aljo Mujčić s Fakulteta elektrotehnike Univerziteta u Tuzli istakao je da je tokom trogodišnje realizacije projekta ostvaren značajan napredak, posebno u pogledu saradnje između različitih fakulteta. Naglasio je da je multidisciplinarni karakter projekta omogućio povezivanje kolega iz različitih stručnih oblasti, koji ranije nisu imali mnogo prilika za zajednički rad na projektima.

“Kroz projekat smo uvidjeli da postoje različite mogućnosti za saradnju, a sve s ciljem dobrobiti naših studenata i stvaranja uslova u kojima će studenti s različitim potrebama i oblicima invaliditeta moći studirati na našim visokoškolskim ustanovama. U naredna dva dana nastavit ćemo raditi s učesnicima kroz različite aktivnosti i prezentacije. Analizirat ćemo dosadašnje rezultate i pokušati definisati naredne korake kako bismo nastavili unapređivati ovu oblast”, naveo je.

Veselin Mićanović sa Univerziteta u Crnoj Gori istakao je da je uspješna realizacija projekta rezultat zajedničkog angažmana svih uključenih institucija, naglašavajući značaj međusobne podrške i saradnje u ostvarivanju postavljenih ciljeva.

„Svi treba da budemo jednaki i da jedni drugima obezbijedimo ono što svima pripada, a to je pravo na obrazovanje“, poručio je.

Konferencija predstavlja priliku za razmjenu znanja i iskustava te jačanje saradnje akademske zajednice i organizacija koje djeluju u oblasti inkluzije, s ciljem razvoja pristupačnijeg obrazovanja i društva u kojem osobe s invaliditetom imaju jednake mogućnosti za učenje, razvoj i učešće. Prorektor za naučnoistraživački rad. dr. sci. Nermin Sarajlić kazao je da mu je drago što je kroz ovaj proces imao priliku više naučiti o osobama sa invaliditetom i pružiti podršku projektima koji se bave ovom temom.

“Važno je da nastavimo raditi na unapređenju položaja osoba s invaliditetom i podržavati aktivnosti koje doprinose njihovoj ravnopravnosti. Posebno mi je drago što je upravo Univerzitet u Tuzli domaćin ovog događaja, na kojem ćemo predstaviti rezultate zajedničkog rada, razmijeniti iskustva i razgovarati o budućim inicijativama”, dodao je.

Drugog dana konferencije bit će predstavljeni rezultati, izazovi i mogućnosti budućih projekata u oblasti socijalne inkluzije osoba s invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine. Završni dio programa obuhvata razgovor o aktivnostima do okončanja projekta HAWKING i pripremi novih projektnih inicijativa, a učesnici će posjetiti Laboratoriju za asistivne tehnologije pri Centru za podršku studentima s posebnim potrebama Univerziteta u Tuzli.