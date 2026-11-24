Vlada Tuzlanskog kantona dala je prethodnu saglasnost na Prijedlog odluke o kategorizaciji turističkih mjesta na području Tuzlanskog kantona, kojom se gradovi i općine razvrstavaju u četiri kategorije prema ostvarenim turističkim rezultatima i drugim propisanim kriterijima. Prema predloženoj kategorizaciji, u najvišu, A kategoriju svrstani su Tuzla, Gradačac i Srebrenik, dok su u B kategoriji Banovići, Gračanica, Kladanj, Lukavac i Živinice. Kalesija je razvrstana u C kategoriju, a Čelić, Doboj Istok, Sapna i Teočak u D kategoriju.

Kategorizacija je izvršena na osnovu broja ostvarenih turističkih noćenja u periodu 2023–2025. godine, njihovog odnosa prema broju stanovnika, prometa u turističkoj i ugostiteljskoj djelatnosti te posebnih kriterija koji obuhvataju turističku infrastrukturu, smještajne kapacitete, prirodno i kulturno-historijsko naslijeđe i druge sadržaje turističke ponude. Odluka o kategorizaciji turističkih mjesta donesena je za period od pet godina.