Sutra planska isključenja električne energije

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:

Dana 14.10.2026. godine (srijeda) na području Grada Srebrenika naseljima:

Okresanica, Lipici, Ravnuše, Gornji Srebrenik, Donji Srebrenik, Ćojluk, Sofići, NN Polje, ulice: Mehmeda Ibrahimovića, Posavskog odreda, Meše Selimovića, Mehmeda Spahe, Ismeta Ahmetovića, 16. Muslimanske brigade, Hazima Fazlića, Džemaludina efendije Čauševića, Ibrahima Cvike, Benjamina Hogića-Benka, Majevička i dio ulice Vahida Ibrića u vremenu od 09:00 do 14: 00 sati.

– u naseljima: Savići i Blagići u vremenu od 09:00 do 11:30 sati.