Stranke do 19. oktobra moraju ukloniti izborne plakate, kazne do 30.000 KM

Rok za uklanjanje izbornih plakata u BiH ističe 19. oktobra. Kazne iznose od 3.000 do 30.000 KM, a Goražde je već zatražilo uklanjanje.

Politički subjekti koji su učestvovali na Općim izborima u Bosni i Hercegovini dužni su ukloniti izborni promotivni materijal do 19. oktobra, kada ističe zakonski rok od 15 dana od održavanja izbora. U Goraždu je gradska uprava već zatražila uklanjanje panoa i banera, jer su odobrenja za korištenje javnih površina istekla na dan izbora.

Obaveza uklanjanja oglasa, plakata, postera i drugog sličnog materijala s prostora određenog za kampanju propisana je članom 7.2 stav (4) Izbornog zakona BiH. Rok je jednak za sve gradove i općine, a istu obavezu predviđa i pravilnik Centralne izborne komisije BiH za Opće izbore 2026. godine.

Iz Gradske uprave Goražde upozorili su da su rješenja kojima je političkim subjektima odobreno privremeno zauzimanje javnih površina za reklamiranje na panoima na stubovima javne rasvjete i banerima važila do 4. oktobra.

Budući da dio materijala nije uklonjen, nadležna služba zatražila je da politički subjekti to učine odmah, a najkasnije u roku od tri dana od prijema akta, te javne površine vrate u prvobitno stanje.

“Ukoliko se u ostavljenom roku ne postupi na ovaj način, služba će putem odgovarajuće firme izvršiti uklanjanje istog na trošak političkih subjekata kojima će biti dostavljen račun ukupnih troškova uklanjanja”, upozorili su iz gradske Službe za urbanizam i prostorno uređenje.

Trodnevni rok u Goraždu vezan je za istek lokalnih odobrenja i prijem upozorenja. Opći rok prema izbornim pravilima traje do 19. oktobra.

Bihać i Tuzla upozoravali tokom kampanje

Na obavezu poštivanja lokalnih pravila za postavljanje izbornog materijala ove godine upozoravale su i službe u Bihaću i Tuzli, ali tokom predizborne kampanje.

Služba za inspekcijske poslove Grada Bihaća objavila je 24. septembra da je zabranjeno postavljanje promotivnog materijala na drveće, parkovsko zelenilo, mostove, vjerske institucije, spomen-obilježja i druga mjesta koja nisu predviđena za plakatiranje. Najavljeno je da će materijal postavljen izvan dozvoljenih lokacija biti odmah uklonjen, uz poduzimanje zakonom predviđenih mjera protiv prekršilaca.

Prema upozorenju gradskih službi Tuzle, koje su početkom septembra prenijeli lokalni mediji, rok za uklanjanje plakata određuje nadležna služba prilikom izdavanja saglasnosti. Materijal postavljen na nedozvoljenim mjestima uklanja se na trošak fizičkog ili pravnog lica koje ga je postavilo.

Ovi primjeri pokazuju da, uz zajednički zakonski rok nakon izbora, politički subjekti moraju poštivati i uslove lokalnih odobrenja te pravila o dozvoljenim mjestima za oglašavanje.

Sarajevo: Bez pronađenih ovogodišnjih upozorenja

U javno dostupnim objavama sarajevskih općina zasad nisu pronađena ovogodišnja upozorenja ili podsjećanja političkim subjektima na obavezu uklanjanja predizbornog materijala nakon izbora. I za njih vrijedi zakonski rok od 15 dana, odnosno do 19. oktobra.

Sličnih poziva bilo je u ranijim izbornim godinama. Općina Stari Grad Sarajevo je u oktobru 2018. pozvala stranke i kandidate da uklone plakate, banere i transparente do 19. oktobra te godine, podsjećajući da su dozvole za njihovo postavljanje istekle na dan izbora, 7. oktobra.

Protiv onih koji ne postupe po pozivu najavljeni su prekršajni postupci. Iz Općine su tada naveli i da je tokom kampanje uklonjeno 1.366 nelegalno postavljenih promotivnih plakata, transparenata, panoa i drugog materijala.

Kazne i nadležnost izbornih komisija

Podsjetimo, za neuklanjanje izbornog materijala u roku od 15 dana predviđene su novčane kazne od 3.000 do 30.000 KM. Kako je CIK BiH pojasnio u ranijem upozorenju, općinske i gradske izborne komisije imaju prvostepenu nadležnost za odlučivanje po prigovorima zbog kršenja ove obaveze.

Zakonski rok za ovogodišnje izbore još nije istekao, ali primjer Goražda pokazuje da obaveza uklanjanja s pojedinih javnih površina može nastupiti ranije, po isteku izdatog odobrenja.

IZVOR:AKTA.BA

https://www.akta.ba/vijesti/bih/209097/stranke-do-19-oktobra-moraju-ukloniti-izborne-plakate-kazne-do-30000-km