U Zagrebu ubijen 22-godišnjak,, sumnja se da je iz BiH

Tijelo mladića (22), koji je ubijen, pronađeno je u nedjelju, 12. aprila, oko 23 sata na području Šestinskog trga u Zagrebu, a sumnja se da je on iz BiH, pišu hrvatski mediji.

Ubijeni mladić, kako navode mediji, vodi se kao nepoznata osoba, ali prema nekim indicijama, moglo bi se raditi o dvadesetdvogodišnjem M.P. s područja Bosne i Hercegovine.

Bilijarski stolovi i automati

Ubijen je s najmanje dva hica iz vatrenog oružja u predjelu glave i u grudi, u poslovnom objektu u kojem se nalaze bilijarski stolovi i automati.

Slijedi obdukcija u Zavodu za sudsku medicinu i kriminalistiku, gdje je tijelo prevezeno.

Nasilna smrt

Policija sumnja da je riječ o nasilnoj smrti, a osoba koja se povezuje s time je pod nadzorom policije. Mještani navode da ovo nije prvi put da u ovaj objekat dolazi policija.