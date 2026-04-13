Obilježavanje Svjetskog dana glasa – 16. aprila najavljene brojne aktivnosti

Klinika za bolesti uha, grla i nosa i hirurgiju glave i vrata, Udruženje traheotomiranih osoba Tuzla, Udruženje ORL škola Tuzla – ENT School Tuzla i ORL katedra Medicinskog fakulteta u Tuzli organizuju obilježavanje Svjetskog dana glasa 16.aprila.

Početak programa će se održati 16.04.2026. godine u 11:00 sati u amfiteatru Klinike za interne bolesti JZU UKC Tuzla. Prisutnim gostima obratiti će se: dr. Lejla Tokić, spec. ORL, predsjednica Udruženja traheotomiranih osoba Tuzla i dr. sc. Majda Mujić, spec. ORL, predsjednica Udruženja ORL škola Tuzla – ENT School Tuzla i v.d. načelnica Klinike za bolesti uha, grla i nosa i hirurgiju glave i vrata. U sklopu programa bit će održana edukativna predavanja, a nastupiti će i Hor laringektomiranih osoba Tuzla.

Također na Klinici za bolesti uha, grla i nosa i hirurgiju glave i vrata od 11-13h biti će organizovani preventivni pregledi na koje se mogu javiti građani koji su promukli duže od 4 sedmice, hronični pušači, osobe koje imaju glasovni zamor ili nestabilan glas, nelagodu u grlu, kao i glasovni profesionalci. Obavezno je prethodno naručivanje na broj: (035/303-264).

Na Trgu Slobode Tuzla od 12:30-14h, uz prisustvo medicinskog osbolja, biti će upriličena i edukacija građana u vidu podjele edukativnih brošura o očuvanju i zdravlju glasa, saopštilo je Udruženje traheotomiranih osoba Tuzla.