FK Velež i HŠK Zrinjski večeras igraju mostarski derbi za Kup BiH. Zrinjski juri novi trofej, Velež traži veliko slavlje.

Fudbaleri Veleža i Zrinjskog večeras će se boriti za drugi ovosezoni trofej.

Jedan pehar, onaj namijenjen pobjedniku Superkupa Bosne i Hercegovine, osvojio je Zrinjski trijumfom protiv Sarajeva, a večeras će se Mostarci u gradskom derbiju protiv Veleža boriti za naslov u Kupu BiH. Bit će to bitka za trofej, ali i čast jer u klubovima znaju šta donosi mostarski derbi.

Prvi meč odigran prošle srijede na stadionu Pod Bijelim brijegom pripao je Zrinjskom koji u Vrapčiće dolazi sa golom prednosti (1:0). No ništa još nije gotovo.

– Čak i da smo prvoj utakmicu odigrali 0:0, mi trebamo postići gol. Svjesni smo svega i u nekoliko prethodnih jakih utakmica, čak i sa Zrinjskim, pokazali smo da itekako možemo parirati, ali nam je nedostajalo malo sreće – rekao je Ibro Rahimić, trener Veleža.

Naglasio je kako je igračima savjetovao kako trebaju biti “hladne glave”, da se ne napravi neka fudbalska glupost, a uvjeren je da Velež ima igru i da nošen navijačima može do trofeja.

Između ostalog, strateg Rođenih istakao je kako ne očekuje bitno drukčiju utakmicu u odnosu na prvu.

– Želja nam je što prije doći do povoljnog rezultata. Kada sam nakon prve utakmice radio analizu, vidio sam da smo mi imali izglednije prilike od Zrinjskog, ali je nedostajao taj zadnji pas i odlučujuća reakcija. Ja se nadam da ćemo na našem stadionu biti efikasniji – naglasio je Rahimić.

Veležu ovaj meč donosi priliku da definitivno osigura nastup u evropskim takmičenjima iduće sezone, blizu čega je i u prvenstvu.

Igora Štimca, trenera Zrinjskog, uoči revanša ohrabruje i navodi bolji omjer u duelima s gradskim rivalom.

– Već smo ih dva puta pobijedili u Vrapčićima ove godine i uvjeren sam kako će momci biti na vrhunskom nivou te odraditi sve do kraja kako treba – rekao je Štimac.

Istakao je kako na stadionu Rođeni ne očekuje veći pritisak od onoga u prethodnom prvenstvenom gradskom derbiju, jer su fudbaleri Veleža tada, kako je naglasio, “znali da mogu igrati grubo, da neće biti kažnjeni zbog toga”.

– Vjerujem da će finale proteći u jednom korektnom suđenju. U fudbalu je sve moguće, ali sumnjam da mi na jednoj takvoj utakmici možemo odigrati ispod nivoa. Nema razloga da nas išta poljulja – dodao je Štimac.

Najavio je da je u međuvremenu pokušao s igračima poraditi na detaljima kojima u prvom susretu nije bio zadovoljan, a posebno se dotakao primjetnog pada u igri, koji je s obzirom na energetske kapacitete nekolicine igrača koji su započeli tu utakmicu ipak bio razumljiv.

Komentirajući osam susreta bez poraza u duelima s gradskim rivalom, od čega sedam pobjeda, poručio je kako se u Zrinjskom ne bi trebali toliko opterećivati Veležom.

– Komu je više interesantno u Zrinjskom pobjeđivati Velež? Ali razumijem naš narod i naše navijače i tu potrebu da se izdominira takvog protivnika i opet ponovo dokaže. Međutim, kad nekog pobjeđuješ u kontinuitetu i toliko dugo godina, onda mislim da trebaš gledati više, dalje, imati malo šire horizonte – zaključio je Štimac.

Meč na Areni Rođeni igra se od 18 sati, a glavni sudija je Irfan Peljto iz Sarajeva.