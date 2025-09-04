UKC Tuzla objavio javni oglas: Otvorene pozicije za nezdravstvene radnike

Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzla raspisuje javni oglas za prijem nezdravstvenih radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme.

Otvorene su pozicije za sljedeća radna mjesta:

Dežurni električar u Sektoru za tehničke poslove, Služba elektrotehnike

Monter centralnog grijanja u Sektoru za tehničke poslove, Služba mašinstva

Vodoinstalater u Sektoru za tehničke poslove, Služba mašinstva

Mehaničar za rukovanje i održavanje sistema klimatizacije i ventilacije u Sektoru za tehničke poslove, Služba mašinstva

Zidar u Sektoru za tehničke polove, Služba za investicije i investiciono održavanje

Keramičar u Sektoru za tehničke polove, Služba za investicije i investiciono održavanje

Moler u Sektoru za tehničke polove, Služba za investicije i investiciono održavanje

Automehaničar u Sektoru za tehničke poslove, Služba mašinstva

Prijem u radni odnos nezdravstvenih radnika sa SSS/KV i VKV vrši se na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 30 dana.

Sve detalje o kriterijima i načinu prijave možete pronaći OVDJE.

Također, istovremeno je raspisan i javni oglas za prijem NK radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme na pozicije:

Spremačica

Pomoćnik obducenta

Pomoćni građevinski radnik

Pomoćni radnik

Više informacija možete pronaći OVDJE.