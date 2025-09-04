UKC Tuzla objavio javni oglas: Otvorene pozicije za nezdravstvene radnike

Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzla raspisuje javni oglas za prijem nezdravstvenih radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme.
Otvorene su pozicije za sljedeća radna mjesta:
- Dežurni električar u Sektoru za tehničke poslove, Služba elektrotehnike
- Monter centralnog grijanja u Sektoru za tehničke poslove, Služba mašinstva
- Vodoinstalater u Sektoru za tehničke poslove, Služba mašinstva
- Mehaničar za rukovanje i održavanje sistema klimatizacije i ventilacije u Sektoru za tehničke poslove, Služba mašinstva
- Zidar u Sektoru za tehničke polove, Služba za investicije i investiciono održavanje
- Keramičar u Sektoru za tehničke polove, Služba za investicije i investiciono održavanje
- Moler u Sektoru za tehničke polove, Služba za investicije i investiciono održavanje
- Automehaničar u Sektoru za tehničke poslove, Služba mašinstva
Prijem u radni odnos nezdravstvenih radnika sa SSS/KV i VKV vrši se na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 30 dana.
Sve detalje o kriterijima i načinu prijave možete pronaći OVDJE.
Također, istovremeno je raspisan i javni oglas za prijem NK radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme na pozicije:
- Spremačica
- Pomoćnik obducenta
- Pomoćni građevinski radnik
- Pomoćni radnik
Više informacija možete pronaći OVDJE.