Četvrtak, 4 Septembra, 2025
UKC Tuzla objavio javni oglas: Otvorene pozicije za nezdravstvene radnike

By admin
Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzla raspisuje javni oglas za prijem nezdravstvenih radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme.

Otvorene su pozicije za sljedeća radna mjesta:

  • Dežurni električar u Sektoru za tehničke poslove, Služba elektrotehnike
  • Monter centralnog grijanja u Sektoru za tehničke poslove, Služba mašinstva
  • Vodoinstalater u Sektoru za tehničke poslove, Služba mašinstva
  • Mehaničar za rukovanje i održavanje sistema klimatizacije i ventilacije u Sektoru za tehničke poslove, Služba mašinstva
  • Zidar u Sektoru za tehničke polove, Služba za investicije i investiciono održavanje
  • Keramičar u Sektoru za tehničke polove, Služba za investicije i investiciono održavanje
  • Moler u Sektoru za tehničke polove, Služba za investicije i investiciono održavanje
  • Automehaničar u Sektoru za tehničke poslove, Služba mašinstva

Prijem u radni odnos nezdravstvenih radnika sa SSS/KV i VKV vrši se na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 30 dana.

Sve detalje o kriterijima i načinu prijave možete pronaći OVDJE.

Također, istovremeno je raspisan i javni oglas za prijem NK radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme na pozicije:

  • Spremačica
  • Pomoćnik obducenta
  • Pomoćni građevinski radnik
  • Pomoćni radnik

Više informacija možete pronaći OVDJE.

