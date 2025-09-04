Tarik Filipović pohvalio se novom ulogom: Poštar Hilmo moj je omiljeni lik

Nakon Sarajevo Film Festivala, Tarik Filipović ponovo je u bh. prijestonici. Ovog puta razlog je nova uloga u filmu Harisa Dubice “Pismo snova”.

Svoje oduševljenje novim projektom podijelio je na društvenim mrežama:

“Započelo je snimanje filma “Pisma snova” prema istoimenoj knjizi Harisa Dubice. Redateljske konce drži već pomenuti autor…

Ljubav, bajka, san, čežnja, bol, povratak…”

U filmu također glume Harun Ćehović, Džejla Ramović, Aldin Tucić, a muziku za film radi Sandi Cenov. Očekuje se i angažman Antonika Scarpe, Gorana Vinčića, Dajane Gudić, Aldina Tucić, Ree Memić, Mirvada Kurića, Vanese Glođo i Dragana Marinkovića Mace.

Moj lik, omiljeni poštar Hilmo, treba uručiti još samo jedno pismo…