Četvrtak, 4 Septembra, 2025
NaslovnicaMAGAZIN

Tarik Filipović pohvalio se novom ulogom: Poštar Hilmo moj je omiljeni lik

By admin
0
9

Nakon Sarajevo Film Festivala, Tarik Filipović ponovo je u bh. prijestonici. Ovog puta razlog je nova uloga u filmu Harisa Dubice “Pismo snova”.

Svoje oduševljenje novim projektom podijelio je na društvenim mrežama:

“Započelo je snimanje filma “Pisma snova” prema istoimenoj knjizi Harisa Dubice. Redateljske konce drži već pomenuti autor…

Ljubav, bajka, san, čežnja, bol, povratak…”

U filmu također glume Harun Ćehović, Džejla Ramović, Aldin Tucić, a muziku za film radi Sandi Cenov. Očekuje se i angažman Antonika Scarpe, Gorana Vinčića, Dajane Gudić, Aldina Tucić, Ree Memić, Mirvada Kurića, Vanese Glođo i Dragana Marinkovića Mace.

Moj lik, omiljeni poštar Hilmo, treba uručiti još samo jedno pismo…

Prethodni članak
UKC Tuzla objavio javni oglas: Otvorene pozicije za nezdravstvene radnike
adminhttp://www.radiosrebrenik.ba

VIJESTI

Reklama

VELAS Mjenjacnica Srebrenik

MARKETING

SERVISNE INFORMACIJE

Učitati više

Najnovije vijesti

POPULARNE VIJESTI

SVE KATEGORIJE

RADIO Srebrenik

Radio Srebrenik - lokalni radio koji se sluša globalno svugdje u svijetu. Sve vijesti iz Srebrenika i okoline već 40 godina sa vama.

Pošaljite nam mail na : radiosrebrenik@yahoo.com

PRATITE NAS

© Radio Srebrenik - uz malu pomoć od Srebrenik.NETwork-a