Univerzitet u Tuzli dobio prigodnu poštansku marku za 50. godišnjicu

Pet decenija znanja, obrazovanja, nauke, istraživanja i generacija ljudi koji su svojim radom gradili Univerzitet u Tuzli od danas su zabilježeni i na poštanskoj marki čija je promocija posvećena 50. godišnjici ove visokoškolske ustanove.

Jubilarna marka, osim što obilježava značajan datum u historiji Univerziteta, nosi i simboliku trajnog zapisa o njegovom razvoju i ulozi koju je tokom pet decenija imao u društvenom, kulturnom, akademskom i naučnom životu Bosne i Hercegovine.

“Ovo je jedna od manifestacija u programu obilježavanja velikog jubileja Univerziteta u Tuzli, ali želim reći da zapravo ovom markicom, mi zajedno želimo osvijestiti sebi i odati priznanje svima onima koji su razvijali Univerzitet u proteklih 50 godina i ohrabriti ovu generaciju mladih ljudi da vide svoju budućnost u ovom Univerzitetu “, kazao je Rektor Univerziteta u Tuzli, prof. dr. Amir Karić, poručujući da i na ovaj način želi vratiti povjerenje mladim ljudima u smisao obrazovanja.

On je kazao da svojim radom žele biti nova nada da ova zemlja i društvo mogu bolje i više, što će biti moguće ukoliko svi pojedinačno budu radili na poboljšanju, vraćanju nade i povjerenja u ostvarenje postavljenih ciljeva.

Poštanska marka je mali format koji putuje daleko, prenosi poruku, čuva uspomenu i svjedoči o vremenu u kojem je nastala. U slučaju Univerziteta u Tuzli, ona predstavlja i svojevrsni podsjetnik na generacije studenata, nastavnika, istraživača i drugih zaposlenika koji su tokom prethodnih pet decenija bili dio razvoja ove institucije.

Jubilej Univerziteta u Tuzli na ovaj način nije obilježen prvi put. Prigodna poštanska marka izdata je i prije 20 godina, povodom 30. godišnjice Univerziteta. Nova marka, dvije decenije kasnije, tako predstavlja svojevrsni nastavak tog simboličnog bilježenja važnih etapa u historiji Univerziteta.

Obilježavanje značajnih jubileja kroz prigodna poštanska izdanja omogućava da događaji i institucije ostanu sačuvani i izvan prostora u kojem se obilježavaju. Marka posvećena 50. godišnjici Univerziteta u Tuzli tako će ostati kao trajni podsjetnik na njegovih prvih pola stoljeća, razvoj, uspjehe i ljude koji su svojim znanjem i radom ispisivali njegovu historiju.

Poštansku marku Univerziteta u Tuzli će dobiti 192 države

U obilježavanju jubileja učestvovala je i JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo, koja je prepoznala značaj 50. godišnjice Univerziteta u Tuzli i pripremila prigodno poštansko izdanje, dok likovno rješenje marke potpisuje dizajner Adnan Alagić.

“Za poštanske marke često kažemo da su mali ambasadori. One putuju mnogo dalje od mjesta na kojem su nastale. Prenose slike, događaje, kulturu i priče o ljudima i institucijama koje želimo sačuvati od zaborava. One su mnogo više od komadića papira. One nose simboliku i pričaju priče iz Bosne i Hercegovine cijelom svijetu. Ovu poštansku marku će dobiti svaka od 192 države članice Svjetskog poštanskog saveza”, kazao je Edis Đerzić, direktor službe marketinga JP BH Pošta.

Poštanska marka „50 godina Univerziteta u Tuzli“ štampana je u tiražu od 10.000 primjeraka, nominalne vrijednosti 1,60 KM i od danas je javno dostupna na šalterima BH Pošte i na filatelističkom šopu.

Povodom jubileja Univerziteta, predstavnici JP BH POŠTA danas su rektoru Univerziteta u Tuzli uručili i staklenu plaketu, kao znak pažnje i uvažavanja povodom 50 godina rada Univerziteta.

Prigodna poštanska marka tako postaje još jedan zapis o jubileju koji Univerzitet u Tuzli obilježava ove godine, ne samo kao podsjećanje na proteklih 50 godina, već i kao simbol kontinuiteta institucije koja je svoj razvoj gradila kroz obrazovanje, nauku i generacije ljudi koji su kroz nju prošli.

Svečano predstavljanje poštanske marke organizovano je uz podršku Centra za sport, kulturu i umjetnost Univerziteta u Tuzli.

Tuzlainfo.ba