Vrućine se nastavljaju: Živa u termometru do 38 °C

Federalni hidrometeorološki zavod BiH objavio je vremensku prognozu za naredne dane, a prema njihovim podacima, očekuje nas pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme.

U četvrtak, 3. septembra, bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura kretat će se od 14 do 20 stepeni, na jugu do 25, dok će dnevna iznositi od 27 do 33 stepena, a na jugu do 36 °C.

U petak, 4. septembra, također se očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 25, a dnevna od 28 do 34 stepena, na jugu do 37 °C.

Za subotu, 5. septembra, prognozira se sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Na jugu će puhati slab do umjeren jugozapadni vjetar, dok će u ostalim područjima vjetar biti zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura od 16 do 22 stepena, na jugu do 25, a dnevna od 31 do čak 38 °C.

U nedjelju, 6. septembra, očekuje se sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura bit će od 16 do 22 stepena, na jugu do 26, dok će dnevna iznositi od 26 do 32 stepena, a na jugu ponovo do 38 °C.

Prema prognozi FHMZ-a, pred nama su tako četiri sunčana i veoma topla dana, a najviše temperature očekuju se tokom vikenda, kada će se na jugu Bosne i Hercegovine temperatura penjati do 38 stepeni.