Memorijalni centar Srebrenica traži od policije informacije o najavljenom okupljanju za Ratka Mladića

Memorijalni centar Srebrenica – Potočari uputio je Policijskoj stanici Srebrenica zahtjev za pristup informacijama u vezi s javno najavljenim okupljanjem koje bi trebalo biti održano 2. septembra 2026. godine u Srebrenici, a koje organizatori opisuju kao okupljanje “povodom oproštaja od generala Ratka Mladića”.

Memorijalni centar od policije traži informacije o tome ko je formalni organizator skupa, da li je okupljanje uredno prijavljeno, kada je prijava zaprimljena i pod kojim brojem, kao i kopiju prijave i prateće dokumentacije.

Zatražene su i informacije o tome da li je u vezi s okupljanjem doneseno bilo kakvo rješenje, saglasnost, odobrenje, službena zabilješka ili drugi akt, te na osnovu kojih zakonskih odredbi policija tretira najavljeno okupljanje.

Posebno je zatražena informacija da li je izvršena procjena sigurnosnog rizika i zakonskih pretpostavki za održavanje skupa, imajući u vidu njegov javno deklarisani karakter i činjenicu da je posvećen Ratku Mladiću, pravosnažno osuđenom pred međunarodnim sudom za genocid u Srebrenici, kao i druge ratne zločine i zločine protiv čovječnosti.

Memorijalni centar traži odgovor i na pitanje da li su nadležni organi razmatrali moguće elemente krivične ili prekršajne odgovornosti povezane sa sadržajem i načinom organizovanja skupa, kao i da li je o njegovom održavanju obaviješteno nadležno tužilaštvo.

U zahtjevu je posebno ukazano na obavezu nadležnih institucija da prilikom postupanja uzmu u obzir zakonske odredbe koje se odnose na sprečavanje pozivanja i podsticanja na nacionalnu, vjersku i drugu mržnju i netrpeljivost, zaštitu prava drugih osoba i očuvanje javnog reda i mira, kao i eventualno korištenje uniformi, obilježja i drugih simbola tokom okupljanja.

“Memorijalni centar očekuje od Policijske stanice Srebrenica i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske transparentan i pravovremen odgovor, kao i postupanje koje će biti zasnovano isključivo na zakonu i obavezi zaštite sigurnosti svih građana Srebrenice”, navedeno je.

S obzirom na to da je okupljanje najavljeno za 2. septembar, Memorijalni centar zatražio je da policija, u mjeri u kojoj je to moguće, odgovori prije njegovog održavanja, najmanje u dijelu koji se odnosi na identitet organizatora, status prijave i postupanje nadležnih organa.