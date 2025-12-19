Univerzitet u Tuzli obilježio 49 godina postojanja i rada Svečanom akademijom

Svečanom akademijom održanom 18. decembra 2025. godine u amfiteatru A2 Rektorata Univerziteta u Tuzli obilježena je 49. godišnjica postojanja ove visokoškolske institucije. Svečanost je započela u 11 sati, uz prisustvo brojnih zvanica.

Prisutnima se obratio rektor Univerziteta u Tuzli, prof. dr. Amir Karić ističući uticaj i zahvalu nastavnom osoblju Univerziteta, kao i njihovu ulogu u formiranju budućih generacija studenata pomažući im da razviju svoje potencijale i otkriju svoje talente, te druga postignuća čime su doprinijeli razvoju Univerziteta i društva.

Na svečanosti je govorila i predsjednica Rektorske konferencije/Rektorskog zbora Bosne i Hercegovine, dr. sc. Alena Huseinbegović, koja je ukazala na važnost saradnje univerziteta u BiH te ulogu akademske zajednice u jačanju obrazovnog sistema i evropskih standarda u visokom obrazovanju.

Prisutnima su se obratili Gradonačelnik Grada Tuzle, dr. sc. Zijad Lugavić, i ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona dr. sc. Ahmed Omerović.



U okviru svečanosti upriličena je i dodjela zlatnih plaketa najboljim studentima Univerziteta u Tuzli. Ovo priznanje uručeno je za ukupno devet studenata, a u njihovo ime obratio se student Mirza Aljić, koji je istakao zahvalnost profesorima, mentorima i Univerzitetu na podršci tokom studija.



Posebna pažnja posvećena je i dodjeli priznanja profesorima koji su stekli trajno zvanje redovnog profesora. U ime promovisanih redovnih profesora prisutnima se obratio dr. sc. Sead Nazibegović, naglasivši značaj akademske odgovornosti, predanosti naučnom radu i obrazovanju budućih generacija.



Tokom svečanosti dodijeljena su i posebna priznanja profesorima emeritusima, čime je odana zahvalnost za njihov dugogodišnji doprinos razvoju Univerziteta u Tuzli i akademske zajednice u cjelini.



Obilježavanje 49. godišnjice Univerziteta u Tuzli još jednom je potvrdilo važnu ulogu u obrazovanju, nauci i društvenom razvoju, uz poruku da će i u narednom periodu ostati posvećeni izvrsnosti, kvalitetu i društvenoj odgovornosti.