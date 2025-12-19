Ponedjeljak, 22 Decembra, 2025
Od sredine sljedeće sedmice povratak zime u naše krajeve

Još danas lokalno do +17 °C, od sutra postepeno hladnije, a od sredine sljedeće sedmice povratak zime u naše krajeve.
Za vikend i u ponedjeljak(22.12.) pored kotlina centralnog i istočnog dijela, magla i niska oblačnost će se nadviti i nad nizine sjeverozapada, sjevera i sjeveroistoka. Slično kao što je bilo prošlog vikenda. Uz maglu i nisku oblačnost hladnije vrijeme, a više sunčanog vremena će biti na jugu i zapadu gdje će biti toplije.
Dnevna temperatura od sutra do ponedjeljka 4 do 10, na jugu do 15 °C. Jutra hladna uz lokalno mraz i inje, temperatura od -5 do 4 °C.
Od utorka(23.12.) pa do kraja sljedeće sedmice u našim krajevima bi se zadržalo pretežno oblačno vrijeme uz povremene padavine.
Glavnina padavina se očekuje u periodu od srijede(24.12.) do petka(26.12.) kada bi ih bilo u većem dijelu zemlje, ali po trenutnim prognozama ništa obilno. Snijeg najprije moguć u višim krajevima, a onda u četvrtak i petak moguće da se lokalno spusti i do nizina.
Dolaskom hladnijeg vremena i jačanjem vjetra od sredine sljedeće sedmice očistit će se i zagađen zrak po kotlinama koji je prisutan ovih dana, piše BHMETEO.ba.

