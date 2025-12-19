Indira Smajlović: Akcija za Prihvatni centar “Duje” protiče bolje od svih očekivanja

Prihvatni centar “Duje” više od dvije decenije pruža sigurnost, toplinu i nadu onima kojima je najpotrebnije. Ovaj dom, s kapacitetom od pet stotina kreveta, jedini je te vrste na području Tuzlanskog kantona, gdje korisnici pronalaze ne samo medicinsku njegu, već i saosjećanje i podršku.

Među njima su i 42 štićenika s područja Grada Srebrenika.

Da ih sugrađani nisu zaboravili, da misle na njih, da žele da im izmame osmijeh i unesu radost, dokazuje i akcija koju je pokrenula administratorka fb grupe “Nije da se hvalim, al’ iz Srebrenika sam”, Indira Smajlović, s namjerom da za naše sugrađane smještene u ovom centru obezbijedi poklon pakete. Prema njenim riječima, akcija je ponovo pokazala ljudskost građana našeg grada, tako da akcija prikupljanja sadržaja paketa (garderoba, obuća, higijenske potrepštine, hrana i slatkiši), protiče bolje od svih očekivanja.



Za svakog od štićenika planirana su po tri paketa, a obzirom da se među Srebreničanima nalaze i oni koji nemaju nikoga od porodice, višak paketa će se usmjeriti njima. Treba naglasiti da svi oni koji imaju nekog od članova svoje familije u centru, takođe mogu poslati svoj paket koji je namijenjen isključivo tom štićeniku.

Još uvijek se možete uključizi u ovu plemenitu akciju i svojim činom obradovati one kojima ovakve posjete znače možda jedinu radost u životu.

Obzirom da ima još najavljenih donacija, Indira Smajlović naglašava da bi bilo idealno obezbijediti kombi prevoz, pa ukoliko neko raspolaže kombijem, a želi da na taj način pomogne, može se javiti u pomenutu fb grupu ili lično Indiri Smajlović.

Građani Srebrenika još jednom dokazuju da svoje saosjećanje, humanost, empatiju i spremnost da pomognu onima kojima je pomoć potrebna, a naša sugrađanka Indira koja je i samaje prešla težak životni put, s čijim posljedicama se bori još uvijek, hrabru borbu i neumornost za inicijativu i realizaciju još jedne u nizu pozitivnih i dobrih priča koje ujedinjuju sve nas.