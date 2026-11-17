Projekcija najnovijih i najpopularnijih filmskih hitova u Kinu Srebrenik, nastavlja se i ove sedmice.

U četvrtak, 19. novembra od 19 sati, na repertoaru je film “Divlji konj broj devet”. Politička crna komedija i triler Divlji konj broj devet na satiričan način spaja američku politiku s egzistencijalnom krizom. Radnja je smještena u 1973. godinu, kada CIA šalje dvojicu iskusnih agenata na zabačeni Uskršnji otok uoči vojnog udara u Čileu. Njihova tajna misija potpuno izmiče kontroli kada se suoče s mračnom prošlošću, a paranoju pojača neočekivano prijateljstvo s lokalnim studenticama.



U petak, 20. novembra od 19 sati u Kinu Srebrenik možete pogledati film “Ja sam Rocky”.

Pedeset godina nakon što je ROCKY osvojio publiku i postao jedan od najslavnijih filmova svih vremena, stiže nevjerojatna istinita priča o borbi koja se odvijala iza kamera. Prije nego je osvojio nominacije za čak tri Oscara®, Zlatni globus i svjetsku slavu, Sylvester Stallone bio je nepoznati glumac koji nije uspijevao dobiti ulogu. Stoga je napisao vlastiti scenarij – priču o boksačkom autsajderu Rockyju Balboi – i odlučio da će upravo on odigrati glavnu ulogu. Film donosi uzbudljivu istinitu priču o nepoznatom glumcu nepokolebljivo uvjerenom da nije bio predodređen samo napisati Rockyja, nego i utjeloviti Rockyja Balbou. Premda su ga na svakom koraku odbijali, Sylvester Stallone stavio je sve na kocku i, uprkos gotovo nepremostivim preprekama, ustrajao u zahtjevu da odigra glavnu ulogu. Tako je nastala veličanstvena priča o autsajderu koja stoji iza jednoga od najpoznatijih filmova svih vremena.



Subota 21. novembar u terminu od 13 sati rezervisana je za najmlađe ljubitelje filma koji mogu pogledati “WILDWOOD: tajna zabranjene šume”, čarobnu avanturu o svojeglavoj tinejdžerici Prue McKeel, čijeg mlađeg brata otme jato vrana i odvede u tajanstvenu, začaranu šumu skrivenu nadomak Portlanda. Odlučna da ga spasi, kreće na opasno putovanje uz nespretnog, ali odanog školskog kolegu. U svijetu prepunom odmetnika, životinja koje govore i moćnih likova vođenih tugom i ambicijom, morat će riskirati sve kako bi vratila svog brata kući.



U subotu, u večernjem terminu od 19 sati očekuje vas film “Igre gladi: Svitanje nad žetvom”.

Filmska franšiza „Igre gladi” dobiva novo poglavlje. Film „Svitanje nad žetvom” donosi gledateljima povratak u Panem, i to 24 godine prije događaja iz prvog filma, u razdoblje koje je obilježilo nastanak jedne od najpoznatijih priča ovog filmskog serijala.

Priča filma „Svitanje nad žetvom” smještena je na jutro izvlačenja za 50. Igre gladi. Riječ je o razdoblju u kojem se rađa legenda koja će zauvijek promijeniti tok historije Panema.

