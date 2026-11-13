U pucnjavi u Sarajevu preminuo 32-godišnjak

Jedna osoba podlegla je povredama nakon što je ranjena ispred ugostiteljskog objekta u ulici Zmaja od Bosne, u Sarajevu.

Kako je zvanično potvrdila portparolka Uprave policije MUP-a KS Mersiha Novalić, oko 02:30 sati, PU Novo Sarajevo obaviještena je da je ispred ugostiteljskog objekta u ulici Zmaja od Bosne došlo do upotrebe vatrenog oružja.

– Ekipa Hitne pomoći KS je povrijeđenog 32-godišnjaka transportovala na KCUS, gdje su ljekari u 04:00 sata konstatovali smrt. Obaviješten je tužilac KTKS koji rukovodi uviđajem – navela je Novalić.

Policijski službenici intenzivno tragaju za muškarcem za kojeg postoji sumnja da je izvršilac ovog krivičnog djela, dodala je.

Avaz