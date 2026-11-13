Izdata upozorenja za FBiH: Vodostaji bi mogli naglo porasti

Agencija za vodno područje rijeke Save upozorava na moguće bujične i urbane poplave u FBiH od 13. do 15. novembra.

Na većini hidroloških stanica na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH trenutno se bilježi stagnacija vodostaja, koji su u domenu malih voda, uz blagi porast na pojedinim vodotocima.

U naredna 24 sata, prema prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda i rezultatima prognostičkih modela ALADIN i ECMWF, očekuju se intenzivnije padavine na području Hercegovine i jugozapadne Bosne.Na slivu Une očekuje se izraženija hidrološka reakcija, prvenstveno na rijekama Sani i Sanici, a zatim i na glavnom toku Une.

Na slivu Bosne, posebno u gornjem dijelu i na pritokama Fojničke rijeke, kao i na Zujevini i Željeznici, moguć je brži porast vodostaja zbog prognoziranih padavina. Nakon prestanka padavina i zahlađenja, očekuje se postepeno smirivanje hidrološke situacije na manjim vodotocima. Međutim, povećano oticanje iz slivova i formirani vodni valovi nastavit će se prenositi prema glavnim vodotocima i nizvodnim dionicama.

Promjena vremenske prognoze može uticati na prognozirano hidrološko stanja – saopćeno je iz Agencije za vodno područje rijeke Save. S obzirom da su prognozirani jaki udari vjetra, moguće su i obilnije padavine na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH, što može za posljedicu imati pojavu bujičnih i urbanih poplava na pojedinim vodotocima. Agencija za vodno područje rijeke Save izdala je Obavještenje o vanrednom hidrološkom stanju od 13. do 15. novembra 2026. godine.