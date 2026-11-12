Predstavljen idejni projekat izgradnje savremenog Urgentnog centra JZU UKC Tuzla

U Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla održan je sastanak na kojem je prezentovan projekat izgradnje novog Urgentnog centra.

Planirana je izgradnja Urgentnog centra sa pratećim prostorijama i opremom koje zahtjevaju potrebe zbrinjavanja bolesnika unutar zdravstvenog sistema koji gravitira prema UKC Tuzla. Prema idejnom projektu ovaj petoetažni objekat, ukupne bruto površine 6.556,52 m², bit će smješten neposredno uz objekat hirurških grana Gradina.

Univerzitetski klinički centar Tuzla realizacijom ovog projekta za cilj ima unaprijediti sistem hitnog medicinskog zbrinjavanja. Pored zbrinjavanja i prijema hitnih pacijenata, projekat se odnosi na funkcionalno objedinjavanje ključnih medicinskih disciplina na jednom mjestu te osiguranje znatno boljih uslova rada za zdravstvene radnike i boravak pacijenata.

Prema riječima direktora UKC Tuzla, prof. dr. med. sc. Šekiba Umihanića, izgradnja ovog objekta predstavlja ključni iskorak u modernizaciji zdravstvene zaštite na području Tuzlanskog kantona i šire regije.

„Izgradnja Urgentnog centra predstavlja jedan od najvažnijih strateških iskoraka za UKC Tuzla i sve građane koji gravitiraju prema našoj ustanovi. Ovim idejnim projektom postavljamo temelje za savremeni model urgentne medicine u kojem su dijagnostika, trijaža, reanimacija i hitni operativni zahvati objedinjeni pod jednim krovom. Naš cilj je jasan – skratiti vrijeme od prijema do početka liječenja, eliminisati nepotrebno kretanje pacijenata između klinika i osigurati vrhunske uslove rada za naše medicinske timove u trenucima kada svaka minuta odlučuje o ljudskom životu“, istakao je direktor Umihanić.

O hronologiji pripremnih aktivnosti i značaju samog projekta govorio je šef Službe mašinstva i koordinator projekta za Urgentni centar, Nedim Palavrić, dipl. ing. mašinstva.

„U okviru pripremnih aktivnosti za realizaciju projekta posebna pažnja posvećena je upoznavanju sa stručnim smjernicama i standardima, kao i svjetskim preporukama za urgentne centre. Na osnovu prikupljenih iskustava i definisanih potreba UKC-a Tuzla izrađen je projektni zadatak i potpisan ugovor sa projektantskom kućom čime je započela izrada idejnog projekta Urgentnog centra. Današnja prezentacija predstavlja važan korak u daljnjem razvoju ovog projekta i priliku da se upoznamo s predloženim arhitektonskim i funkcionalnim rješenjem budućeg objekta, te iznesemo svoja mišljenja i prijedloge“, kazao je Palavrić.

Prema idejnom projektu objekat je projektovan na pet funkcionalno povezanih nivoa.

Suteren 2 će zauzimati prostor od 1.294,58 m², namijenjen je tehničkoj i logističkoj podršci sistema i obuhvatat će garažu, magacin centralne apoteke, servis medicinskih uređaja i servisne prostorije.

Suteren 1 zauzimat će prostor od 1.395,77 m² i obuhvatat će operacioni blok sa pratećim sadržajima, specijalističke ambulante i prostorije za opservaciju. Suteren 1 je spojen toplim vezama sa Klinikom za urologiju.

Prizemlje će raspolagati sa površinom od 1.648,00 m² i obuhvatat će prijemni hol, trijažu zasnovanu na međunarodnom ATS sistemu (Australasian Triage Scale – pet kategorija hitnosti), salu za reanimaciju, hitnu operacionu salu, salu za male zahvate, gipsaonu, laboratoriju, te savremenu radiološku dijagnostiku.

Prvi sprat će imati 1.643,65 m² na kojem će biti smješten prostor Klinike za anesteziologiju i reanimatologiju koji će obuhvatati prostor intenzivne njege sa dvije izolacije i administrativne prostorije, salu za sastanke i prostor za medicinsko osoblje. Prvi sprat će također obuhvatati prostor Urgentnog centra u kojem će se nalaziti angio sala i sala za posmatranje akutnih i subakutnih pacijenata, kao i prostor za edukaciju osoblja.

Drugi sprat će imati 574,52 m² i predviđen je za restoran sa kuhinjom i pratećim sadržajima. Ova etaža ima zasebno stepenište i lift sa sjeverne strane, čime je u potpunosti funkcionalno odvojena od medicinskih zona.

Pored vrhunske medicinske funkcionalnosti, idejni projekat donosi prepoznatljiv vizuelni identitet objekta, saopšteno je iz UKC-a Tuzla.