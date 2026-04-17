Upućene prijetnje MUP-u ZDK usmjere prema policiji, školama i pojedinim institucijama

Policiji ZDK jutros su stigle email prijetnje o postavljenoj bombi usmjerene prema policiji, određenom broju škola i institucija na prostoru Zenice, potvrdila nam je Lejla Ekinović, portparolka Uprave policije MUP-a ZDK.

“Podignut je stepen sigurnosnih mjera na najviši nivo, sve pomenute ustanove i institucije su evakuisane, a policija je na terenu i vrše se provjere“, navela je portparolka Uprave policije MUP-a ZDK.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta ZDK uputilo je jutros dopis osnovnim i srednjim školama na prostoru Grada Zenica da zbog objektivnih okolnosti i postupanja u najboljem interesu učenika te sigurnosti u odgojno-obrazovnim ustanovama danas, 17. aprila, obavezno prekinu redovan odgojno-obrazovni proces, obavijeste roditelje i organizuju danas učenje na daljinu, a sve na način da se uvaže potrebe i mogućnosti učenika i škola, piše Zenicainfo.ba.