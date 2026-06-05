Prije podne sunčano, u drugom dijelu dana promjena vremena, evo prognoze za naredne dane

Jutros preovladava sunčano uz umjerenu oblačnost.

Danas više sunčanog vremena prije podne. U drugom dijelu dana postepeno naoblačenje sa zapada koje će od poslijepodnevnih sati i tokom noći na subotu usloviti slabu kišu i lokalne pljuskove praćene grmljavinom. U noći na subotu lokalno jači pljuskovi su mogući u sjevernim i centralnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine većinom južnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar je sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Povremeno su mogući i jaki udari vjetra. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 23 i 29°C.

U subotu 6.6.2026. umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima. U Hercegovini prolazni pljuskovi u jutarnjim satima. U Bosni lokalni pljuskovi se očekuju veći dio dana. Jači pljuskovi su mogući u sjevernim i centralnim područjima Bosne. Vjetar je slab, u Bosni sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15°C, na jugu zemlje do 18°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 25°C, na jugu zemlje do 29°C.

U nedjelju 7.6.2026. u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. Rijetko u Bosni u poslijepodnevnim satima je moguć slab kratkotrajan lokalni pljusak. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15°C, na jugu do 18°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 30°C, na jugu do 32°C.

U ponedjeljak 8.6.2026. u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16°C, na jugu do 19°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31°C, na jugu do 33°C.

U utorak 9.6.2026. u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16°C, na jugu do 19°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 32°C.