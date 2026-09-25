Veći limit za beskontaktno plaćanje: Evo koliko možete platiti bez PIN-a

Banke u Bosni i Hercegovini povećale su limite za beskontaktna plaćanja platnim karticama pri kojima korisnici ne moraju unositi PIN. Prema informacijama Udruženja banaka BiH, novi limit za beskontaktna plaćanja bez unosa PIN-a iznosi 90 KM za Visa kartice, dok je za Mastercard kartice povećan na 100 KM.

To je potvrdio direktor Udruženja banaka BiH Edis Ražanica, navodeći da je Udruženje već pokrenulo inicijativu prema kompanijama Visa i Mastercard kako bi se limiti izjednačili.

Ukoliko inicijativa bude prihvaćena, razlika između dvije kartične šeme mogla bi biti ukinuta, što bi korisnicima dodatno pojednostavilo svakodnevna plaćanja.

Povećanje limita omogućava brže plaćanje manjih iznosa bez unošenja PIN-a, uz primjenu sigurnosnih mehanizama predviđenih za kartične transakcije.

Ipak, korisnici koji kartice koriste izvan Bosne i Hercegovine trebaju imati na umu da se limiti mogu razlikovati od zemlje do zemlje. Oni zavise od pravila i uslova koji važe na konkretnom tržištu.

U većini zemalja Evropske unije limit za beskontaktno plaćanje bez PIN-a iznosi 50 eura.