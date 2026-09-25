Velike promjene za vozače u BiH: Ukida se vlasnička knjižica, stižu nova saobraćajna i strožija pravila

Građane Bosne i Hercegovine očekuju velike promjene prilikom registracije vozila i polaganja vozačkog ispita, a od 1. aprila naredne godine u BiH se više neće moći uvoziti putnički automobili koji ne ispunjavaju Euro 6 standard. Najavljene su i nove trajne saobraćajne dozvole u obliku kartice, ukidanje vlasničke knjižice, manje dokumentacije prilikom registracije te nove naljepnice s QR kodom i čipom.

Ovo je na konferenciji za novinare najavio ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto, predstavljajući izmjene više podzakonskih akata koji proizlaze iz Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja.

Dio novih pravila već je na snazi, dok će za tehnički zahtjevnije promjene biti ostavljen prijelazni period, a njihova primjena planirana je od 1. januara 2028. godine.

Manje papira prilikom registracije vozila

Jedna od promjena koja će direktno utjecati na veliki broj građana odnosi se na registraciju vozila.

Forto je najavio ukidanje dijela dokumentacije koju građani trenutno moraju donositi u MUP. Tako više neće biti potrebno donositi dokaz o plaćenom tehničkom pregledu niti dokaz o plaćenom osiguranju jer će nadležni organi te podatke moći provjeravati kroz sistem.

Pojednostavljuje se i procedura dokazivanja porijekla vozila kupljenog od ovlaštenog distributera. Forto je kazao da više neće biti potrebno nositi originalne carinske deklaracije, fakture na stranom jeziku i njihove prijevode.

“Sve ono što sistem, a to je često MUP, može sam provjeriti, ne morate vi više dokazivati”, poručio je Forto.

Ukida se vlasnička knjižica, saobraćajna postaje kartica

Najavljena je i promjena dokumenata koje vlasnici vozila danas poznaju kao saobraćajnu i vlasničku knjižicu.

Vlasnička knjižica bit će ukinuta, a vlasništvo nad vozilom moći će se dokazivati potvrdom iz MUP-a.

Saobraćajna dozvola više neće biti knjižica koja se pečatira prilikom produženja registracije. Nova saobraćajna bit će trajna kartica, izgledom i karakteristikama slična vozačkoj dozvoli ili ličnoj karti.

“Kada obnovite registraciju, što je svake godine po zakonu obaveza, samo će se uraditi update u vašoj kartici i ne trebate ništa raditi, ne trebate nositi, ne trebate pečatirati”, objasnio je Forto.

Kartica će se mijenjati kada vozilo dobije novog vlasnika.

Nove naljepnice: Plave za privatna, crvene za budžetska vozila

Mijenjaju se i registracijske naljepnice, koje će i dalje koštati pet KM.

Prema Fortinim riječima, plave naljepnice bit će namijenjene privatnim osobama i firmama, dok će crvene imati vozila koja se finansiraju iz bilo kojeg budžeta u Bosni i Hercegovini.

Naljepnice će imati QR kod. Građanin će skeniranjem crvene naljepnice moći vidjeti kojem nivou vlasti, općini, kantonu ili entitetu pripada službeno vozilo. Ostali podaci neće biti dostupni građanima.

Policija će, u skladu sa svojim ovlaštenjima, imati pristup dodatnim podacima o vozilu.

Forto je kao primjer naveo mogućnost da građanin na Makarskoj rivijeri vidi automobil s bh. registracijskim oznakama i crvenom naljepnicom, skenira QR kod i utvrdi da vozilo pripada, naprimjer, Općini Novi Grad, nakon čega može postaviti pitanje zbog čega se službeno vozilo tamo nalazi.

U naljepnicama i čipovi

Nove naljepnice sadržavat će i RFID, odnosno radiofrekvencijski čip.

Forto tvrdi da ova tehnologija neće služiti za praćenje građana, već treba omogućiti razvoj digitalnih usluga. Kao jedan od mogućih primjera naveo je buduće automatsko plaćanje cestarina ili parkinga.

“Pet maraka prije, pet maraka sad”, kazao je Forto, navodeći da cijena naljepnice ostaje ista.

Pravilnik bi trebao biti donesen do kraja godine, a zbog potrebnih tehnoloških prilagođavanja primjena novih rješenja planirana je od 1. januara 2028. godine.

Od 1. aprila samo Euro 6 za uvoz putničkih automobila

Jedna od najvažnijih promjena za građane koji planiraju kupiti automobil iz inostranstva počinje ranije.

“Od prvog četvrtog sljedeće godine nećete više moći uvesti auto u Bosnu i Hercegovinu ako nije standard Euro 6”, najavio je Forto.

Pojasnio je da se to odnosi na putnička vozila te da neće biti neophodno kupovati novi automobil jer Euro 6 standard postoji već godinama.

Za kamione i autobuse bit će propisan Euro 5 standard.

Forto je naveo da je prosječna starost vozila u BiH oko 17,5 godina i poručio da ne želi da BiH postane “groblje evropskih automobila”.

Budući instruktori umjesto 45 morat će proći 300 sati obuke

Značajne promjene odnose se i na autoškole, instruktore i buduće vozače.

Forto je kazao da je do sada za stjecanje zvanja instruktora bilo potrebno 45 sati obuke. Izmjenama pravilnika taj broj povećava se na 300 sati.

Nova obaveza neće se odnositi na instruktore koji već imaju licence i stečeno zvanje. Oni će moći nastaviti raditi prema postojećim uslovima, dok će novi kandidati morati ispunjavati strožije kriterije.

Povećava se i obuka za predavače teorijske nastave – sa deset na 50 sati, a u pojedinim slučajevima na 55 sati. Ova dva pravilnika, prema Fortinim riječima, već su na snazi.

Više časova za B kategoriju i drugačiji vozački ispit

Mijenja se i obuka kandidata za vozače. Za B kategoriju broj obaveznih časova povećava se sa 35 na 40.

U obuku se uvode nove tehnologije, među kojima su mogućnost obuke na električnim i hibridnim vozilima, savremeni sigurnosni sistemi, navigacija i planiranje puta. Bit će pooštreni i tehnički standardi za vozila na kojima se obavlja obuka.

Promijenit će se i način polaganja vozačkog ispita. Prema Fortinim riječima, cilj je da kandidati više ne uče odgovore na unaprijed poznata pitanja, nego da tokom ispita reaguju na stvarne saobraćajne situacije. Predviđena je i upotreba videozapisa i drugih tehnologija.

Za ova tehnički zahtjevnija pravila ostavljen je prijelazni period, a primjena je planirana od 1. januara 2028. godine.

Forto: U 2025. na cestama poginulo 288 ljudi

Forto je promjene obrazložio i podacima o stradalima u saobraćaju.

Prema podacima koje je iznio, tokom 2025. godine na cestama u BiH poginulo je 288 ljudi, 1.810 osoba bilo je teže, a 9.726 lakše povrijeđeno.

“Ovo je rezultat sistema koji je pao na ispitu prema građanima”, rekao je Forto.

Kazao je da je cilj izmjena podzakonskih akata povećanje sigurnosti i spašavanje života, uz istovremenu digitalizaciju sistema, smanjenje papirologije i povećanje transparentnosti.

N1