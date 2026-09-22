Cijene nafte na svjetskim tržištima jutros u blagom porastu

Nakon četiri uzastopna dana pada, cijene nafte na svjetskim tržištima jutros su blago porasle, čime je došlo do njihove stabilizacije.

Brent sirova nafta na londonskom tržištu poskupjela je između 0,7 i 1,1 posto, a njena cijena jutros se kretala od 101 do 101,50 dolara po barelu.

Pažnja investitora ove sedmice usmjerena je i na početak Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku (New York). Posebno se prate spekulacije o mogućnosti razgovora između Sjedinjenih Američkih Država i Irana.

Na stabilizaciju tržišta utjecao je i povećan izvoz saudijske nafte kroz Hormuški moreuz tokom proteklog vikenda. Time su smanjene ranije izražene bojazni od mogućih poremećaja u snabdijevanju.

Istovremeno, cijene goriva u Bosni i Hercegovini i dalje su na relativno visokim nivoima. Litar dizela na benzinskim pumpama košta između 3,58 i 3,75 KM, dok se Super 95 prodaje po cijenama od 3,23 do 3,45 KM.

Distributeri prognoziraju da bi rast cijena mogao biti nastavljen i narednih dana ukoliko ne dođe do smanjenja pritisaka na tržištu.