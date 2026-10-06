Zbog izlijevanja nafte nakon gašenja zapaljenog teretnog vozila i dalje je obustavljen saobraćaj na GP Rača

Uprava za indirektno oporezivanje obavještava javnost da je i dalje na snazi obustava saobraćaja na međunarodnom graničnom prijelazu Rača – Sremska Rača, nakon što je u večernjim satima došlo do požara na teretnom motornom vozilu sa registarskim oznakama Bosne i Hercegovine.

Prema dostupnim informacijama, teretno motorno vozilo se zapalilo na sredini mosta između Bosne i Hercegovine i susjedne Republike Srbije, a nakon što je napustilo carinski terminal Uprave za indirektno oporezivanje. U prikolici kamiona se nalazila pošiljka aluminijskih ljestava koje su se iz Bosne i Hercegovine izvozile u Rumuniju.

Nakon izbijanja požara, na mjestu događaja su brzo intervenisale vatrogasne službe, koje su lokalizovale i ugasile požar na kamionu.

Saobraćaj preko mosta na međunarodnom graničnom prijelazu Rača – Sremska Rača trenutno je obustavljen. Obustava će trajati dok nadležni organi ne završe policijski uviđaj i dok se sa mosta ne ukloni izgorjelo teretno motorno vozilo.

Uprava za indirektno oporezivanje poziva sve vozače teretnih motornih vozila, kao i ostale učesnike u saobraćaju, da prilikom putovanja između Bosne i Hercegovine i Republike Srbije koriste druge, alternativne međunarodne granične prijelaze, kako bi izbjegli duža zadržavanja i dodatne poteškoće u saobraćaju.

O nastavku odvijanja saobraćaja na ovom graničnom prijelazu javnost će biti blagovremeno obaviještena, saopćeno je iz UIO BiH.

federalna.ba