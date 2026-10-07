Maloljetnik (17) poginuo u nesreći u Živinicama

U saobraćajnoj nesreći koja se sinoć dogodila na magistralnom putu M-17.1 u mjestu Višća na području Živinica, smrtno je stradao maloljetni saputnik, dok su tri osobe povrijeđene.

Nesreća se dogodila oko 22.15 sati, a u njoj je učestvovalo putničko motorno vozilo „Seat“, kojim je upravljao E.O., rođen 2007. godine.

Na mjestu događaja smrtno je stradao saputnik rođen 2009. godine, a smrt je konstatovao dežurni ljekar Doma zdravlja Živinice. Drugi saputnik, rođen 2006. godine, zadobio je teške tjelesne povrede, koje su konstatovali ljekari JZU UKC Tuzla.

Vozač i treći saputnik, rođen 2002. godine, zadobili su lake tjelesne povrede.

Uviđajem na mjestu događaja rukovodio je dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, dok su potrebne mjere i radnje preduzeli policijski službenici Policijske stanice Živinice i Odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Živinice.

Policijski službenici, po uputama kantonalnog tužioca, nastavljaju rad na dokumentovanju ove saobraćajne nesreće.

Zbog uviđaja je saobraćaj na dijelu magistralnog puta M-17.1 u mjestu Višća bio potpuno obustavljen od 22.20 do 3 sata, a vozila su za to vrijeme saobraćala obilaznim pravcem.