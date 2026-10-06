Kampanja #BudiDonor – Reci svojima: Darivanje organa kao jedan od najplemenitijih činova ljudske solidarnosti

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, zajedno s Donorskom mrežom u BiH i partnerima, nastavlja kampanju #BudiDonor – Reci svojima!, promovišući darivanje organa kao jedan od najplemenitijih činova ljudske solidarnosti. Cilj je potaknuti građane na informisanje i razgovor s najbližima te ojačati povjerenje u transplantacijsku medicinu, koja osobama suočenima s teškim bolestima pruža novu priliku za život.

O nastavku podrške kampanji pomoćnik ministrice civilnih poslova za zdravstvo, prof. dr. sc. Jurica Arapović, razgovarao je s direktorom Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, doc. dr. sc. prim. Sinišom Skočibušićem.

Arapović je zahvalio na prošlogodišnjoj potpori i saradnji, kao i na doprinosu tokom 2026. godine kroz prikazivanje poruka kampanje na LCD zaslonima te objave na mrežnim stranicama i informativnim kanalima Zavoda. Takva kontinuirana podrška omogućuje da poruka darivanja dopre do većeg broja građana i postane poticaj za razgovor u porodicama.

Uključivanje Zavoda važan je doprinos zajedničkom nastojanju da darivanje organa dobije mjesto koje zaslužuje u javnozdravstvenim aktivnostima. Stručno znanje, vjerodostojne informacije i dostupni komunikacijski kanali mogu pomoći u otklanjanju nedoumica i izgradnji povjerenja, uz poštovanje lične odluke svakog pojedinca.

Ovogodišnja poruka „Reci svojima!“ podsjeća da odluku o darivanju organa trebamo podijeliti s ljudima koji su nam najbliži. Iza svake transplantacije stoje pacijent, porodica i nada u nastavak života, ali i darivatelji i njihove porodice, čija solidarnost zaslužuje trajno poštovanje.

Kampanja traje tokom oktobra, a 14. oktobra 2026. godine u Parlamentarnoj skupštini BiH u Sarajevu održat će se Treća konferencija povodom Evropskog dana darivanja organa. Susret će povezati institucije, zdravstvene stručnjake, udruženja pacijenata i druge partnere u razgovoru o daljnjem razvoju donorstva i transplantacije.

Ministarstvo zahvaljuje Zavodu za javno zdravstvo FBiH na kontinuiranoj saradnji. Nastavljamo povezivati partnere i širiti poruku da svako može pridonijeti kulturi darivanja organa pouzdanom informacijom, podrškom kampanji i razgovorom sa svojim najbližima.

#BudiDonor – Reci svojima!