Produžen pritvor 15-godišnjoj učenici zbog napada na dvije maloljetnice u Tuzli

Općinski sud u Tuzli produžio je za još mjesec dana pritvor 15-godišnjoj S. Č., učenici Osnovne škole „Gornja Tuzla“, koja je pod istragom zbog sumnje da je pokušala ubiti jednu, odnosno nanijeti teške tjelesne povrede dvjema maloljetnim učenicama.

Kako je potvrđeno iz Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, pritvor je produžen za još mjesec dana, odnosno do nove odluke suda, dok je u toku pripremni postupak.

“U toku je pripremni postupak, naročito potrebna vještačenja, uz uključenost Centra za socijalni rad i drugih institucija u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku FBiH. Kada su u pitanju maloljetnici, kontrola suda u vezi sa pritvorom obavlja se svakih 10 dana“, kazao je glasnogovornik Tužilaštva TK Admir Arnautović.

Petnaestogodišnjakinja je pod istragom zbog sumnje da je početkom septembra u dvorištu Osnovne škole “Gornja Tuzla“ napala dvije učenice, obje u dobi od 14 godina.

Nakon napada, učenice su zadobile povrede i hospitalizirane su u Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli, dok je osumnjičena stavljena pod kontrolu policije.

S obzirom na to da je riječ o maloljetnoj osobi, postupak se vodi u skladu sa Zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku Federacije BiH.

Tokom postupka posebna pažnja posvećena je zaštiti prava i interesa maloljetnice.