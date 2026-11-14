Memorandum o saradnji između Grada Srebrenika i Finansijsko-informatičke agencije (FIA)

Gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić posjetio je Finansijsko-informatičku agenciju (FIA), gdje je s direktorom dr. sci. Farukom Hadžićem potpisao Memorandum o saradnji između Grada Srebrenika i FIA-e.

Ovim memorandumom stvaraju se pretpostavke za kvalitetnije praćenje ekonomskih kretanja, analizu poslovanja privrednih subjekata i donošenje razvojnih odluka zasnovanih na konkretnim podacima.

Posebno su zanimljivi podaci iz ekonomskog profila Srebrenika za 2025. godinu, koje je pripremila FIA:

795,7 miliona KM ukupnih prihoda privrednih društava, što predstavlja rast od 7,3% u odnosu na prethodnu godinu.

190,3 miliona KM prihoda od izvoza, odnosno gotovo četvrtinu ukupnih prihoda.

387 privrednih društava, uz rast broja društava od 4%.

46,1% rasta prihoda u periodu 2021–2025. godine.

9,4% profitne marže, što je iznad medijana općina i gradova u Federaciji BiH od 6,2%.

-“Posebno je značajna naša prerađivačka industrija, a naročito proizvodnja proizvoda od gume i plastike, koja zapošljava više od 1.000 radnika i ostvaruje gotovo 170 miliona KM prihoda.

Ovi pokazatelji potvrđuju da Srebrenik ima snažnu privrednu osnovu, značajan izvozni potencijal i prostor za daljnji ekonomski razvoj.

Istovremeno, svjesni smo izazova, posebno kada su u pitanju visina plata i potreba za otvaranjem novih radnih mjesta.

Upravo zato želimo koristiti analitičke alate poput FIA Local Economic Dashboarda (LED) kako bismo bolje razumjeli potrebe naše privrede, usmjeravali investicije i stvarali kvalitetnije uslove za poslovanje.

Naš cilj nije samo rast privrednih pokazatelja, nego da se taj rast osjeti kroz veće plate, nova radna mjesta i bolji životni standard naših građana.

Nastavljamo raditi na stvaranju povoljnijeg poslovnog ambijenta i jačanju Srebrenika kao jednog od važnih privrednih centara Tuzlanskog kantona”,navodi gradonačelnik Bjelić.