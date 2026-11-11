Švedska rasprodala sve ulaznice za duel sa Zmajevima, očekuje se historijska posjeta

Utakmica Švedske i Bosne i Hercegovine, koja se igra u subotu, 14. novembra, u okviru Lige nacija, mogla bi oboriti rekord posjećenosti Nacionalne arene u Solni.

Prema informacijama Švedskog fudbalskog saveza, svih 52.000 ulaznica je rasprodano. Dodatno, prvi put će na obje navijačke tribine biti omogućeno stajanje, čime je povećan kapacitet stadiona.

Dosadašnji rekord na ovom stadionu, kada igra švedska reprezentacija, iznosi 50.151 gledalac, a postavljen je protiv Švicarske u oktobru 2025. godine.

Očekuje se i veliki broj navijača Bosne i Hercegovine. Prema pojedinim procjenama, Zmajeve bi u Solni moglo bodriti i nekoliko hiljada naših navijača, a spominje se čak i petocifren broj.

Utakmica ima veliki rezultatski značaj jer se obje selekcije bore za prvo mjesto.

BiH će tri dana nakon gostovanja u Švedskoj dočekati Rumuniju, ali trenutno su sve misli usmjerene na subotnji duel.

(Reprezentacija.ba)