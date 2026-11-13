Servisne informacije: U UKC-u Tuzla rođeno deset beba

POLICIJA – Protekla 24 sata, na području Srebrenika protekla su mirno.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljena su 52 pregleda i 1 kućna posjeta, 1 pacijent je, sanitetskim vozilom prevezen u UKC Tuzla.

VATROGASCI – PVJ Srebrenik i DVD Srebrenik imali su 7 tehničkih intervencija na dostavi vode za piće za mjesna područja Tinja i Podorašje.

ELEKTRO – Za danas nema najavljenih prekida u isporuci električne energije na području Grada Srebrenika.

PORODILIŠTE – Na porođajnom odjelu UKC-a Tuzla rođeno je deset beba, četiri djevojčice i šest dječaka.

VRIJEME – Oblačno u Srebreniku, trenutna temperatura 19, najviša dnevna 20 stepeni Celzijusa.