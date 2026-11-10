FBiH precizirala PIO doprinose za povremene poslove: Za studente 30 KM, za ostale 60 KM

U FBiH od 4. novembra važe precizirani PIO doprinosi za privremene poslove: 60 KM za radnike i 30 KM za studente.

U Federaciji Bosne i Hercegovine precizirani su iznosi posebnog doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) za osobe angažovane na privremenim i povremenim poslovima. Izmjenama odluke utvrđen je iznos od 60 KM za angažman prema članu 166. Zakona o radu, dok je za studente angažovane prema članu 166.a propisan iznos od 30 KM.

Izmjene su objavljene u „Službenim novinama Federacije BiH“, broj 85/26 od 3. novembra 2026. godine, a stupile su na snagu dan kasnije.

Riječ je o dopuni Odluke o visini doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica osigurana u određenim okolnostima, koja je prvobitno objavljena u augustu ove godine.

Novom dopunom precizirane su obaveze koje se odnose na poslodavce i druge isplatioce naknada osobama angažovanim na privremenim i povremenim poslovima.

Dvije kategorije, dva iznosa doprinosa

Izmjenama su u odluku dodane dvije kategorije osiguranih osoba.

Za osobe koje obavljaju privremene i povremene poslove u skladu s članom 166. Zakona o radu FBiH propisan je doprinos u iznosu od 60 KM.

Za osobe iz člana 166.a Zakona o radu, odnosno studente angažovane na privremenim i povremenim poslovima pod uslovima propisanim ovim članom, doprinos iznosi 30 KM.

Odlukom je precizirano i da je za ove kategorije obveznik obračuna i uplate doprinosa isplatilac plaće, odnosno novčane naknade.

Otklonjena nejasnoća iz prethodne odluke

Dopuna je značajna jer je prethodna odluka iz augusta 2026. godine otvorila pitanje načina obračuna posebnog PIO doprinosa za privremene i povremene poslove.

Naime, ranijom odlukom iz 2014. godine za ovu kategoriju bio je izričito propisan mjesečni doprinos od 60 KM, dok nova odluka iz augusta nije sadržavala odgovarajuću odredbu.

Time se pojavila pravna nejasnoća u pogledu primjene i obračuna ovog doprinosa.

Najnovijom izmjenom ove kategorije ponovo su izričito obuhvaćene odlukom, uz posebno utvrđen iznos za studente.

Šta ovo znači za poslodavce?

Preciziranje iznosa posebno je važno za kompanije koje privremeno angažuju dodatnu radnu snagu, kao i za poslodavce koji koriste mogućnost angažovanja studenata na sezonskim i pomoćnim poslovima.

Prema članu 166.a Zakona o radu FBiH, studenti mogu biti angažovani na privremenim i povremenim poslovima pod posebno propisanim uslovima, uključujući ograničenja u pogledu vrste poslova i trajanja angažmana.

Takvi ugovori mogu se zaključiti najviše dva puta tokom kalendarske godine, u ukupnom trajanju do 180 dana.

Važno je naglasiti da se propisani iznosi od 30 i 60 KM odnose na posebni doprinos za PIO za osobe osigurane u određenim okolnostima, a ne na ukupne porezne i doprinosne obaveze koje mogu nastati prilikom isplate naknade.

Izmjene su na snazi od 4. novembra 2026. godine.

IZVOR:AKTA.BA

https://www.akta.ba/vijesti/bih/210003/fbih-precizirala-pio-doprinose-za-povremene-poslove-za-studente-30-km-za-ostale-60-km