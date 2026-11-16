Ovog jutra magla i mokri kolovozi

Jutros se na putevima širom Bosne i Hercegovine saobraća po pretežno mokrim i mjestimično vlažnim kolovozima. Magla smanjuje vidljivost na širim područjima Sarajeva, Kiseljaka, Livna, Odžaka i Orašja, kao i u višim predjelima i uz riječne tokove. Na dionicama kroz usjeke povećana je opasnost od odrona. Vozačima se preporučuje dodatni oprez i prilagođena brzina kretanja uslovima na putu.

Zbog radova na zaštiti kosina, za saobraćaj je zatvoren most Hercegovina (na dionici autoceste A-1 Počitelj-Bijača), a saobraća se dvosmjerno, suprotnom stranom autoceste. Također, zbog radova u tunelu Hercegovina (u smjeru Bijača-Počitelj) zatvorena je preticajna traka, pa se saobraća samo voznom trakom.

Zbog sanacije potpornog zida, na ulazu u tunel Klopče, na dionici autoceste Zenica jug-Zenica sjever, saobraća se usporeno. Na dionici Sarajevo zapad-Lepenica, zbog aktuelnih radova, saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Zbog radova na proširenju mosta, izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina (na ulazu u Bijeljinu). Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone.

Na dionici magistralne ceste M-1.8 Lončari-Pelagićevo za vrijeme radova na izgradnji kružne raskrsnice, teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac.

Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac, prevoj Romanija (uspon iz pravca Podromanije) saobraća se usporeno, uz naizmjenično propuštanje vozila.

Jednom trakom zbog aktuelnih radova saobraća se i na magistralnim cestama: Turbe-Nević Polje, Široki Brijeg-Mostar (Knešpolje), Stup-Jošanica, Izačić-Bihać-Ripač, Cazin-Srbljani, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj, Mostar-Čitluk-brdo Hum, Čevljanovići-Nišići i Tasovčići-Stolac.

Na regionalnoj cesti R-467 Kladanj- Brateljevići (lokalitet Muška Voda) došlo je do plavljenja mosta, zbog čega je saobraćaj obustavljen za sva vozila. Kao alternativni pravac može se koristiti makadamski put, ali je isti u lošem stanju, pa se vozačima preporučuje oprez i prilagođavanje brzine uslovima na putu.

Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.