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Zmajevi odradili trening na Koševu

By admin
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„A“ reprezentativci Bosne i Hercegovine odradili su juče na stadionu „Asim Ferhatović Hase“ u Sarajevu trening, treći od početka priprema za predstojeće utakmice UEFA Lige nacija sa Švedskom i Rumunijom, objavio je Nogometni savez BiH.

U ekipi vlada dobra atmosfera, a igrači sa mnogo energije i motivacije izvršavaju zadatke stručnog štaba na čelu sa selektorom Sergejem Barbarezom. Kroz rad na treninzima Zmajevi nastoje što spremnije dočekati naredne utakmice i nastaviti niz dobrih nastupa.

Našu reprezentaciju prvo očekuje gostovanje Švedskoj 14. novembra u Solni, nakon čega slijedi susret sa Rumunijom 17. novembra.

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adminhttp://www.radiosrebrenik.ba

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