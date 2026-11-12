Zmajevi odradili trening na Koševu

„A“ reprezentativci Bosne i Hercegovine odradili su juče na stadionu „Asim Ferhatović Hase“ u Sarajevu trening, treći od početka priprema za predstojeće utakmice UEFA Lige nacija sa Švedskom i Rumunijom, objavio je Nogometni savez BiH.

U ekipi vlada dobra atmosfera, a igrači sa mnogo energije i motivacije izvršavaju zadatke stručnog štaba na čelu sa selektorom Sergejem Barbarezom. Kroz rad na treninzima Zmajevi nastoje što spremnije dočekati naredne utakmice i nastaviti niz dobrih nastupa.

Našu reprezentaciju prvo očekuje gostovanje Švedskoj 14. novembra u Solni, nakon čega slijedi susret sa Rumunijom 17. novembra.