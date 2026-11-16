Oblačno i kišovito širom BiH: Hercegovinu očekuju obilnije padavine

U Bosni i Hercegovini danas će biti pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima. Jače padavine na području Hercegovine.

Vjetar većinom slab do umjerene jačine južnog smjera. Povremeno su mogući jaki udari juga.

Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 3 i 8, na jugu do 14 stepeni Celzijusa. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 10 i 15, na jugu zemlje do 18 stepeni.

U Sarajevu pretežno oblačno s kišom. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 6 stepeni, a najviša dnevna temperatura oko 12 stepeni.