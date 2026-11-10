Danas je Svjetski dan nauke za mir i razvoj

Povodom Svjetskog dana nauke za mir i razvoj, koji se obilježava 10. novembra, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke/znanosti upućuje čestitke svim naučnicima, istraživačima, univerzitetskim profesorima, studentima i svima koji svojim radom doprinose razvoju nauke i stvaranju novih znanja.

Ovaj dan, ustanovljen na inicijativu UNESCO-a, podsjeća na nezamjenjivu ulogu nauke u izgradnji mirnijeg, pravednijeg i održivijeg društva. U vremenu brojnih globalnih izazova, naučna dostignuća, međunarodna saradnja i razmjena znanja postaju sve važniji za pronalaženje zajedničkih rješenja i jačanje međusobnog povjerenja.

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke kontinuirano pruža podršku razvoju nauke i istraživanja u Federaciji Bosne i Hercegovine, kroz sufinansiranje naučnoistraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata, naučnih časopisa i skupova, podršku doktorantima i postdoktorantima te aktivnosti usmjerene na popularizaciju nauke.

Budžetska izdvajanja za nauku, inovacije i tehnološki razvoj u Federaciji BiH u posljednje četiri godine povećana su za više od 280 posto, a u 2026. godini za ovu oblast osigurano je više od 7 miliona KM. Istovremeno, značajna pažnja posvećena je jačanju istraživačke infrastrukture, podršci javnim univerzitetima, razvoju sistema e-CRIS te pristupu međunarodnim naučnim bazama podataka.

Važan iskorak u stvaranju poticajnijeg okruženja za naučni i tehnološki razvoj predstavlja i uspostavljanje Savjeta za nauku, Savjeta za inovacije i Savjeta za tehnološki razvoj, kao i pokretanje izrade Strategije razvoja nauke, inovacija i tehnologije Federacije BiH za period 2027–2034. godine, kao temelja dugoročnog i sistemskog razvoja ove oblasti.

Svjetski dan nauke prilika je da još jednom istaknemo vrijednost znanja, istraživačke radoznalosti i predanosti svih koji pomjeraju granice spoznaje. Njihov rad ne doprinosi samo naučnom i tehnološkom napretku nego i boljem razumijevanju svijeta, povezivanju zajednica i stvaranju kvalitetnije budućnosti za sve generacije.

Sretan Svjetski dan nauke za mir i razvoj!