Vlada TK odobrila nove cijene prijevoza: Mjesečne karte od 60 do 340 KM

Vlada TK odobrila novi cjenovnik prijevoza od 1. decembra 2026. Radničke mjesečne karte koštat će od 60 do 340 KM, uz pravo na razliku naknada.

Vlada Tuzlanskog kantona, na današnjoj vanrednoj sjednici, donijela je Uredbu o izmjenama i dopunama uredbe o naknadi troškova prijevoza na posao i s posla zaposlenih kod budžetskih korisnika Kantona te dala saglasnost na novi cjenovnik voznih karata na mreži kantonalnih linija.

Tim aktima je uređen način obračuna naknada za prijevoz zaposlenih uključujući pravo na isplatu pripadajućih razlika naknada za prethodni period.

Prema saopćenju Vlade, odluke su rezultat njenih ranije započetih aktivnosti na rješavanju pitanja naknada za prijevoz, koje je u proteklom periodu izazvalo nezadovoljstvo uposlenika u obrazovanju, policiji i državnoj službi.

Izmjenama Uredbe propisano je da zaposlenima kod budžetskih korisnika, za period do početka primjene novog cjenovnika pripada i razlika naknade troškova prijevoza, utvrđena na osnovu razlike između ranijeg i novog cjenovnika za odgovarajuću relaciju.

Istovremeno su precizirani način ostvarivanja prava na naknadu uključujući dokumentaciju koju zaposleni dostavljaju uz zahtjev, kao i nadležnosti ministarstava u pogledu nadzora nad obračunom i primjenom cjenovnika.

Vlada je dala prethodnu saglasnost i na novi cjenovnik voznih karata, koji će biti u primjeni od 1. decembra 2026. godine. Prema predloženom tarifnom modelu, cijena mjesečne radničke karte unutar užeg područja Tuzle je 60 KM, dok se za ostale relacije utvrđuje prema udaljenosti između početnog i krajnjeg stajališta. Za putovanja do 15 kilometara cijena je 100 KM a za svakih narednih započetih pet kilometara povećava se za 20 KM, do najviše 340 KM za najduže relacije.

Za ostale kategorije putnika nastavlja se primjena istog jedinstvenog tarifnog podsistema mjesečnih pretplatnih personaliziranih karata, koji omogućava korištenje svih kantonalnih linija bez obzira na zonu, relaciju ili dužinu putovanja, po dosadašnjim cijenama od 88 KM, odnosno povlaštenih karata po cijenama od 30 KM.

Cjenovnikom je predviđeno da će bez obzira na kategoriju putnika, pojedinačna karta u zoni 1 (uže područje grada Tuzla) iznositi 1,5 KM, dok će van te zone biti u rasponu od 2,5 KM do maksimalnih 8 KM u ovisnosti od dužine relacije.

Donošenjem ovih akata, Vlada Tuzlanskog kantona nastavila je rješavanje pitanja koje je u proteklom periodu bilo predmet razgovora sa sindikatima i nadležnim institucijama. Cilj je omogućiti obračun i isplatu pripadajućih naknada zaposlenima uz jasno uređena pravila njihove primjene.

IZVOR:AKTA.BA