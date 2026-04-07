Višemilionska ulaganja u savremenu medicinsku opremu za UKC Tuzla

Vlada Tuzlanskog kantona na današnjoj je sjednici prihvatila Izvještaj Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla o namjenskom utrošku sredstava, potvrđujući da su značajna budžetska sredstva prošle godine usmjerena u jačanje dijagnostičkih kapaciteta ove zdravstvene ustanove. Prema izvještaju, za finansiranje programa investicijskog ulaganja UKC-a Tuzla za 2025. godinu doznačeno je ukupno 26.184.600 KM za nabavku savremene medicinske opreme. U okviru ovih ulaganja nabavljeni su Magnet 3 Tesla vrijedan skoro 5,8 miliona KM, Angio sala u vrijednosti većoj od 3,7 miliona KM, digitalni mamograf vrijedan skoro milion KM, više komada savremenih rendgenskih uređaja koji omogućavaju ljekarima precizno snimanje i praćenje zahvata u realnom vremenu – C-luk ukupne vrijednosti veće od milion KM. Sva navedena oprema je stavljena na raspolaganje Klinici za radiologiju i nuklearnu medicinu, čime su dodatno unaprijeđeni uslovi za pravovremenu, preciznu i kvalitetniju dijagnostiku pacijenata sa područja Tuzlanskog kantona. Prihvatanjem izvještaja, Vlada TK još jednom potvrđuje opredijeljenost da kontinuiranim investicijama unapređuje kvalitet zdravstvenih usluga i jača kapacitete javnog zdravstvenog sistema.