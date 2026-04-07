Srebrenik: U saobraćajnoj nesreći teško povrijeđen motociklista

Sinoć oko 21:25 sati na magistralnom putu M-1.8 u Srebreniku dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovali motocikl i putničko vozilo.

Prema dostupnim informacijama, u nezgodi su učestvovali motocikl „Suzuki“ kojim je upravljao N.P. (1980) iz Brčkog i putničko motorno vozilo „VW Golf“ kojim je upravljala S.A. (1980) iz Srebrenika.

U ovoj saobraćajnoj nezgodi teške tjelesne povrede zadobio je motociklista, koji je vozilom Službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik prevezen u Univerzitetski klinički centar Tuzla, gdje su mu povrede i konstatovane.

Uviđaj na mjestu nesreće obavili su policijski službenici Policijske stanice Srebrenik i Odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Srebrenik.