Vlada RS usvojila: Za isticanje simbola i zastava Armije RBiH do tri godine zatvora

Policija Republike Srpske već godinama kažnjava građane zbog isticanja zastave s ljiljanima, obrazlažući da je riječ o ratnoj zastavi

Vlada Republike Srpske usvojila je na današnjoj sjednici Prijedlog zakona o dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske, kojim se predviđa kazna zatvora do tri godine za javno isticanje i promovisanje zastava i simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine.

Prijedlog je usvojen na 17. redovnoj sjednici Vlade u Banjoj Luci, a njime se uvode dva nova krivična djela – javno promovisanje i veličanje ustaštva i ustaške ideologije Nezavisne Države Hrvatske (NDH) te javno isticanje i promovisanje zastava i simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine.

Presude

Policija Republike Srpske već godinama kažnjava građane zbog isticanja zastave s ljiljanima, obrazlažući da je riječ o ratnoj zastavi. Međutim, sudovi u Republici Srpskoj ranije su u više presuda utvrdili da nošenje i isticanje zastave Republike Bosne i Hercegovine ne predstavlja ni krivično djelo niti govor mržnje. U presudama iz 2018. i 2020. godine navedeno je da je riječ o zvaničnoj zastavi međunarodno priznate Republike Bosne i Hercegovine, pod kojom je država 22. maja 1992. godine primljena u Ujedinjene nacije.

Iz Vlade Republike Srpske saopćeno je da je prijedlog zakona pripremljen nakon što je Narodna skupština Republike Srpske na 35. posebnoj sjednici jednoglasno usvojila Rezoluciju o osudi i zabrani promovisanja i veličanja ideologije i simbola NDH te ustaške, nacističke i fašističke ideologije i simbola, zajedno s pratećim zaključcima.

– Stoga, s ciljem zaštite društva i suzbijanja širenja ideologije koja u javnom prostoru promoviše mržnju i netrpeljivost, ovo zakonsko rješenje inkriminiše promociju i veličanje ideologije i simbola NDH i ustaške, nacističke i fašističke ideologije i simbola, predviđa odgovarajuće sankcije i kazne – naveli su.

Zatvor do tri godine

Kada je riječ o javnom isticanju i promovisanju zastava i simbola Armije Republike BiH, prijedlog propisuje kaznu zatvora do tri godine za svakoga ko javno ističe, prikazuje, nosi, proizvodi, umnožava ili na drugi način stavlja u promet zastave, simbole, oznake, pozdrave ili parole kojima se promoviše ili veliča Armija Republike BiH.

– Ukoliko usljed vršenja ovog krivičnog djela dođe do nereda, nasilja, uznemiravanja javnosti ili drugih teških posljedica za zajednički život naroda i ostalih koji žive u Republici Srpskoj, učinilac će se kazniti kaznom zatvora od dvije do pet godina – naveli su iz Vlade RS-a.

Prijedlogom je predviđeno i novo krivično djelo koje se odnosi na javno promovisanje i veličanje ustaštva i ustaške ideologije NDH. Za one koji putem medija, društvenih mreža ili na javnim skupovima promovišu ili veličaju ustaštvo predviđena je kazna zatvora do tri godine.

Istom kaznom bit će sankcionisani i oni koji javno ističu, prikazuju, nose, proizvode ili distribuiraju simbole, zastave, oznake, pozdrave, parole ili druge sadržaje kojima se promoviše ili veliča ustaštvo ili ustaška ideologija NDH.

– Ukoliko je usljed vršenja ovog krivičnog djela došlo do nereda, nasilja, uznemiravanja javnosti ili drugih teških posljedica za zajednički život naroda i ostalih koji žive u Republici Srpskoj, učinilac će se kazniti kaznom zatvora od dvije do pet godina, a istom kaznom kaznit će se i organizator ili lice koje finansira ili na drugi način pomaže vršenje krivičnog djela – ističe se.

Da bi stupio na snagu, Prijedlog zakona mora dobiti podršku i u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

IZVOR:AVAZ.BA