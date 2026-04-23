Servisne informacije: Danas planska isključenja električne energije

POLICIJA – U protekla 24 sata na području Grada Srebrenika evidentirano je 1 narušavanje javnog reda i mira i tri događaja evidentirana kao “ostali.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljena su 63 pregleda i 4 terenske intervencije, 4 pacijenta su, sanitetskim vozilom prevezena u UKC Tuzla na dalje pretrage.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik imala je 1 tehničku intervenciju – asistencija policiji u nemilom događaju u mjestu Brda.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je osam beba, šest djevojčica i dva dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group nije bilo porođaja.

ELEKTRO – Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom danas 23.04.2026. godine (četvrtak) na području Grada Srebrenika:

– u naseljima: Okresanica, Lipici i Lipik u vremenu od 09:00 do 14:00 sati,

– u naselju Previle u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

Danas se u Srebreniku očekuje sunčan dan sa vedrim nebom tokom cijelog dana. Temperature će se kretati od 0°C u ranim jutarnjim satima do ugodnih 16°C poslijepodne. Vjetar će biti umjeren, sa udarima do 8 m/s poslijepodne iz smjera sjeverozapada. Trenutna temperatura 3 stepena Celzijusa.