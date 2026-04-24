Federalno ministarstvo rada objavilo poziv za podršku socijalnim uslugama

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike objavilo je javni poziv za raspodjelu sredstava iz programa „Tekući transferi neprofitnim organizacijama, Podrška vaninstitucionalnim oblicima brige i zaštite“ za 2026. godinu, za koji je osigurano oko dva miliona KM.

Iz Ministarstva navode da su sredstva namijenjena projektima koji omogućavaju djeci, starijim osobama, osobama s invaliditetom i drugim ranjivim kategorijama da uz potrebnu podršku što duže ostanu u svojim domovima i porodičnom okruženju, umjesto smještaja u ustanove trajnog socijalnog zbrinjavanja.

Podrška se odnosi na usluge poput pomoći i njege u kući, dnevnih i poludnevnih boravaka, savjetodavne i stručne pomoći, kao i razvoja socijalnih usluga u lokalnim zajednicama.

U Ministarstvu ističu da su slični programi već dali rezultate u više gradova i općina širom Federacije BiH, gdje je korisnicima omogućena konkretnija podrška u svakodnevnom životu, kroz dnevne centre, terenske usluge i rad sa porodicama.

Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić poručio je da je cilj dodatno osnažiti organizacije koje rade direktno s korisnicima i odgovaraju na stvarne potrebe u lokalnim sredinama, kako bi institucionalni smještaj bio krajnja, a ne jedina opcija.

Iz Ministarstva su naveli i da se ove usluge trenutno finansiraju kroz projekte, dok je kroz novi Zakon o socijalnim uslugama planirano njihovo dugoročno finansiranje iz Budžeta Federacije BiH.

Pravo prijave na javni poziv imaju neprofitne organizacije koje pružaju socijalne usluge u skladu s važećim propisima, a detalji o uslovima, kriterijima i načinu prijave dostupni su na web stranici resornog ministarstva.