SIPA u akciji protiv automafije: Ukradena vozila iz EU završavala u BiH

Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) danas, na području Kantona Sarajevo i Srednjobosanskog kantona vrše pretres stambenih i pomoćnih objekata i pokretnih stvari na šest lokacija.

Pretresi se vrše po nalogu Suda Bosne i Hercegovine i pod nadzorom Tužilaštva Bosne i Hercegovine.

Krivična djela

Postoji osnovana sumnja da su počinjena krivična djela „Udruživanje radi učinjenja krivičnih djela“ u vezi sa krivičnim djelom „Neovlašteni promet opojnim drogama“, „Organizovanje grupe ljudi ili udruženja za krijumčarenje ili rasturanje neocarinjene robe“ i „Krijumčarenje“ propisana Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine i krivično djelo „Krivotvorenje isprave“ propisano Krivičnim zakonom Federacije Bosne i Hercegovine

Članovi prethodno navedene grupe za organizovani kriminal su u proteklom periodu, odnosno od novembra 2024. godine, na njima poznat način dolazili u posjed ukradenih ili utajenih vozila na području Evropske unije, te ista prevozili preko državne granice Bosne i Hercegovine, izbjegavajući plaćanje carinskih dažbina.

Nakon što bi vozilo stiglo u Bosnu i Hercegovinu, za iste su na njima poznat način pribavljali identifikacione podatke vozila sa istim ili sličnim karakteristikama i opremom, te onda koristeći pribavljene identitete prepravljali identifikacione podatke na spornim vozilima.

Zatim bi krivotvorili carinsku dokumentaciju i kao takve registrovali kod nadležnih organa u Bosne i Hercegovine, te sebi i drugim licima takva vozila stavljali na raspolaganje za svakodnevno korištenje i dalju prodaju.

Trgovina narkoticima

Takođe, članovi prethodno navedene grupe su bili aktivno uključeni u trgovinu narkoticima, oružjem i vojnom opremom, od čega su sticali protupravnu imovinsku korist u vidu novca ili drugih pokretnih stvari od vrijednosti.

Operativna akcije „Zora“ se provodi u saradnji sa policijskim službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona, Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko – neretvanskog kantona i Upravom za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine.