Vlada TK osigurala po 100 KM za 39.043 penzionera

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na tekst Sporazuma kojim će biti uređena isplata jednokratne pomoći od po 100 KM za 39.043 penzionera sa prebivalištem na području Kantona. Za realizaciju ove mjere iz Budžeta TK osigurano je 3.904.300 KM, a Sporazum će u narednim danima zaključiti Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK i Federalni zavod za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje Mostar.

Pravo na pomoć ostvarit će penzioneri kojima se u Federaciji BiH isplaćuju iznosi najniže penzije u rasponu od 449,83 do 690,10 KM, kao i korisnici kojima se isplaćuje razlika penzije u skladu sa članom 82. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Pomoć će biti isplaćena korisnicima koji su zatečeni u isplati penzije za juli 2026. godine, osim onih kojima do obrade penzije za august pravo na penziju prestane iz zakonom propisanih razloga. Istovremeno, pravo na ovu pomoć nemaju korisnici penzije koji se nalaze u radnom odnosu.

Nakon potpisivanja Sporazuma, prijenosa sredstava i pribavljanja saglasnosti Vlade Federacije BiH, Federalni zavod PIO/MIO će navedena sredstva penzionerima isplatiti uz redovnu penziju za august 2026. godine.

Ovom mjerom Vlada TK petu godinu uzastopno nastavlja pružati podršku penzionerima, iako penzijsko osiguranje nije u izvornoj nadležnosti Kantona.