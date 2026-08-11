Politički preokret u USK: Smijenjena Vlada, Ibrahim Dizdarić novi premijer

Skupština USK smijenila Vladu Mustafe Ružnića i imenovala novu izvršnu vlast na čelu s Ibrahimom Dizdarićem dva mjeseca uoči izbora.

Skupština Unsko-sanskog kantona tokom noćnog zasjedanja izglasala je smjenu Vlade USK-a na čelu s Mustafom Ružnićem te imenovala novi saziv kantonalne izvršne vlasti, čime je došlo do promjene vlasti svega dva mjeseca uoči izbora.

Za odluku je glasalo 16 zastupnika, čime je nova parlamentarna većina, koju čine SDA, Stranka za BiH, Demokratska fronta i POMAK, osigurala dovoljan broj glasova za formiranje nove vlade. Sjednica je trajala više sati, uz više prekida i političkih konsultacija koje su prethodile konačnom glasanju.

Na čelo nove Vlade imenovan je Ibrahim Dizdarić (POMAK), dosadašnji šef detašmana Federalne uprave policije u Bihaću.

U novom sazivu izvršne vlasti došlo je i do nekoliko kadrovskih promjena. Resor finansija preuzela je Anela Halilagić (SDA), dok je za ministra obrazovanja, nauke, kulture i sporta imenovan Alen Zulić (POMAK), koji je do sada obavljao funkciju direktora Nacionalnog parka Una.

Ministar pravosuđa i uprave ponovo je Dragan Polimanac (SDA), koji je ovu dužnost obavljao i u ranijem mandatu. Ministarstvo unutrašnjih poslova vodit će Nijaz Hušić (SDA), nekadašnji premijer Unsko-sanskog kantona. Iako se prethodnih dana spominjao kao mogući kandidat za premijera, nakon što je Stranka za BiH zatražila da ta funkcija ne pripadne SDA, za mandatara je predložen Dizdarić.

Na čelo Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša imenovan je Haris Koljić (SDA), bivši direktor ŠPD „Unsko-sanske šume“ d.o.o. Bosanska Krupa.

U pojedinim ministarstvima nije bilo promjena. Almir Zulić (DF) ostaje ministar za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida, Edvin Alijanović (DF) nastavlja voditi Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, dok Samra Mehić (SBiH) zadržava resor privrede.

Presudan glas za formiranje nove skupštinske većine dao je zastupnik NES-a Amir Murić, čijom je podrškom osigurano potrebnih 16 glasova za smjenu dosadašnje i izbor nove kantonalne vlade.

Nakon imenovanja nove izvršne vlasti uslijedile su i promjene u upravljačkim strukturama kantonalnih javnih preduzeća. Smijenjeni su dosadašnji, a imenovani novi organi upravljanja u ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o. Bosanska Krupa i JP Radio-televizija Unsko-sanskog kantona.

Promjenom vlasti okončan je mandat Vlade Mustafe Ružnića, dok su iz nove parlamentarne većine izostavljeni NES, SDP i NiP, koji su činili prethodnu skupštinsku većinu.

Nova vlada preuzima dužnost u periodu neposredno pred izbore, što ovoj političkoj promjeni daje dodatni značaj i stavlja fokus na stabilnost novoformirane većine do isteka aktuelnog mandata.