Direktor Vijeća stranih investitora u Bosni i Hercegovini posjetio Srebrenik

Grad Srebrenik je ugostito direktora Vijeća stranih investitora u Bosni i Hercegovini (FIC BiH), dr. Nedima Makarevića. Sastanku je prisustvovalo i nekoliko privrednika lkoji imaju interes za uspostavljanje saradnje sa stranim kompanijama koje posluju u Bosni i Hercegovini.

Razgovaralo se o trenutnom stanju privrede, izazovima sa kojima se suočavaju naši privrednici, ali prije svega o mogućnostima i modelima uspostavljanja kvalitetnije saradnje između lokalne privrede i stranih investitora. Zajednički cilj je stvaranje boljeg poslovnog ambijenta, privlačenje novih investicija i otvaranje prostora za nova partnerstva koja će doprinijeti razvoju Srebrenika.

-“Posebno mi je zadovoljstvo što smo ovom prilikom potpisali Ugovor o institucionalnom partnerstvu između Grada Srebrenika i FIC-a. Time je naš grad stekao status institucionalnog partnera Vijeća stranih investitora, što će nam omogućiti aktivnije uključivanje u inicijative usmjerene na unapređenje poslovnog i investicionog ambijenta.

Grad Srebrenik će i dalje biti otvoren partner svima koji svojim znanjem, iskustvom i investicijama mogu doprinijeti razvoju naše lokalne zajednice. Naša obaveza je da stvaramo što bolje uslove za poslovanje, budemo podrška postojećim kompanijama i tražimo nove investitore koji će otvarati radna mjesta i doprinositi ekonomskom razvoju našeg grada.

Vjerujem da je ovo partnerstvo još jedan važan korak ka snažnijoj privredi, većoj konkurentnosti naših kompanija i još boljoj budućnosti Srebrenika”, naveo je gradonačelnik Adnan Bjelić.