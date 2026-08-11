Novi vizuelni identitet Sajma šljive – Djevojko lijepa šljivu oberi

Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije „Sajam šljive” u Gradačcu ove godine održat će se od 13. do 15. avgusta, okupljajući izlagače iz oblasti poljoprivrede i prehrambene industrije te institucije i organizacije koje podržavaju i prate ovaj privredni sektor.

Kako bi gradačački sajam vratili njegovoj prepoznatljivosti „plavoj carici“ ali i približili savremenim društvenim i poslovnim tokovima, organizatori su se odlučili na rebrending i novi vizuelni identitet najstarije specijalizovane manifestacije u Bosni i Hercegovini.

– Želja nam je da šljivi vratimo centralno mjesto na Sajmu šljive, privredno-turističkoj manifestaciji koja se u Gradačcu održava gotovo šest decenija. Angažovali smo poznatu kompaniju koja se bavi dizajnom i brendiranjem da uradi rebrending i ponudi novi vizuelni identitet Sajma, rekao je Hajrudin Mehanović gradonačelnik Gradačca i predsjednik 53. Sajma šljive.

Jucer je puštena u rad redizajnirana internetska stranica www.gradacackisajam.ba koja na sadržajan i moderan način izlagačima i posjetiocima pruža sve informacije o Sajmu šljive.

Znak Sajma je dobio izgled koji će postati vidljiviji u vrijeme dvadeset prvog stoljeća. Logotip je zadržao sve prepoznatljive elemente: profil djevojke, šljiva, lišće, plava boja i kružna pečatna forma. Puna verzija sadrži sve što sadrži i stari logotip. Znak, naziv i puni naziv manifestacije „Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive Gradačac“.

Znak koji već pedeset i sedam godina nosi ovaj sajam sada je spreman da ga nosi i dalje. Na plakatu i na telefonu. Na medalji i na video zidu. Na pečatu i na favikonu. Djevojka gleda u istom smjeru u kojem je gledala i 1969. godine, pojašnjavaju organizatori.